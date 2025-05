Programa de castração gratuita de cães e gatos começa em Corumbá

Nesta terça-feira (14), começou o programa de castração gratuita de cães e gatos em Corumbá. O objetivo é promover o controle populacional de forma ética e segura, contribuindo para a redução do abandono de animais e para a prevenção de doenças.

A ação acontece por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa marca a retomada dos procedimentos de esterilização, que agora serão realizados no Castramóvel, estacionado na Unidade Básica de Saúde Simone Flores, localizada na rua José de Barros Maciel, esquina com a rua Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Guatós, parte alta de Corumbá. Para este primeiro dia, estão previstas seis castrações, com expectativa de alcançar uma média diária de dez procedimentos.

A diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Cristina Fleming, explicou que os atendimentos serão realizados mediante agendamento, por meio de link disponível no site da Prefeitura. “Começaremos com atendimentos de segunda a sexta-feira e, posteriormente, passaremos a realizar os procedimentos às segundas, quartas e quintas-feiras”, afirmou.

A prioridade será dada aos tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente, a fila de espera inclui animais cadastrados em anos anteriores, refletindo uma demanda represada.

A equipe responsável pelo serviço é composta por três médicos-veterinários. “A castração gratuita é uma forma de manejo populacional que protege a saúde humana, reduz o número de animais em sofrimento e preserva o equilíbrio ecológico”, destacou. A iniciativa é realizada em cooperação técnica com o Gapa Mais Pantanal.

Para o atendimento, os tutores devem levar os animais pela manhã, preferencialmente até as 08h, em jejum. Os procedimentos ocorrem até o início da tarde, com liberação dos animais por volta das 14h ou 15h.

Ela lembrou que a proteção animal no município abrange também espécies silvestres. A Fundação acolhe animais feridos ou apreendidos que chegam à cidade frequentemente em busca de alimento e são vítimas de atropelamentos ou capturas.

Para fazer o cadastro no serviço de castração gratuita de animais, basta acessar este link.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

