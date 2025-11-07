Professora denuncia corte em pescoço por fios de internet soltos na rua em Três Lagoas

Profissional relatou que fio enroscado em árvore e pendurado na via enroscou no seu pescoço enquanto trafegava de bicicleta elétrica perto do trabalho

Tacielly Barbosa Rocha, uma professora resolveu denunciar empresas de internet após sofrer um grave corte no pescoço em Três Lagoas. A mulher também cobrou providências das autoridades para evitar novos acidentes.

Segundo o Dourados News, a mulher contou que o ocorrido foi no último dia 17 de outubro quando quase teve o pescoço degolado por um fio de internet solto na rua enquanto trafegava de bicicleta elétrica pela rua Eurídice Chagas Cruz, em Três Lagoas.

No relato dela, ao Perfil News, o fio estava abandonado e pendurado sobre a via, em frente a uma conveniência próxima ao CEI (Centro de Ensino Infantil) Neife de Souza Lima, local onde trabalha. O fio estava enroscado em uma árvore e prendeu no seu pescoço.

A mulher também conta que ficou com uma cicatriz visível devido ao corte. O acidente foi o terceiro caso registrado no município. No último dia 31 de outubro, o estudante universitário João Victor Araújo de Souza, de 18 anos, ia para faculdade de moto e quase morreu ao ter o pescoço cortado por fios soltos na Avenida Rosário Congro. O cabo se enrolou em seu pescoço e o chegou a derrubar o jovem no asfalto, que ficou gravemente ferido.

No dia 18 de agosto, uma motociclista fraturou o ombro e a costela após ser atingida por um fio na Avenida João Tomés.

Segundo o site, a Neoenergia Elektro, concessionária responsável pelos postes, disse que o cabo envolvido nos acidentes não pertence à rede elétrica. A empresa informou que desde setembro de 2024 realiza inspeções em Três Lagoas e já notificou 23 provedores de internet por uso irregular da estrutura. Mesmo assim, parte das ações foi interrompida por questões judiciais e só foi retomada em outubro deste ano.

A Elektro afirma ter identificado irregularidades em 40% dos 67 mil pontos vistoriados na cidade. A concessionária diz colaborar com o poder público para a retirada dos cabos sem identificação.

Moradores dizem que há outros acidentes não registrados e que a situação ocorre com frequência, além de apresentarem preocupação com o risco que os fios soltos podem ocasionar.

