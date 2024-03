No Dia do Consumidor, Procon Itinerante levará atendimentos em praça de Três Lagoas na sexta-feira

Acontece na sexta-feira(15), projeto Procon Itinerante , em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, das 9h às 15h na Praça “Senador Ramez Tebet”.

Os cidadãos três-lagoenses poderão ir até a equipe que estará em uma unidade móvel adaptada para atender o consumidor com mais facilidade de acesso as informações, reforçando os direitos e deveres do consumidor.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3929-1819 ou ir até a sede do órgão, que fica localizada à Rua Orestes Prata Tibery, nº 1.762, Bairro Jardim Primaveril. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, e das 13h às 17h.

