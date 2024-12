Procon divulga pesquisa do preço da cesta básica em Dourados

Entre os estabelecimentos pesquisados foram encontrados 12 produtos com diferença superior a 90%

A Prefeitura de Dourados, por intermédio do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), divulgou o resultado da pesquisa dos preços dos itens que compõem a cesta básica. A pesquisa foi realizada em 4 de dezembro, em 12 supermercados locais.

Ao todo, foram coletados preços de 29 itens que apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, com destaque para a Erva Mate de tereré 500g com diferença de 252,82%; Creme Dental 90g com diferença de 232,61%; a Margarina 500g com diferença de 241,21% e a Extrato de Tomate 300g que registrou diferença de 222,56%.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 15,2%.

“É importante que o consumidor fique atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Qualquer dúvida ou reclamação basta entrar em contato com o Procon”, afirma o diretor do Procon, Rozemar Mattos.

Para dúvidas, reclamações e informações, basta entrar em contato o Procon pelo telefone (67) 98163-0595 ou pelo e-mail [email protected].

Confira a pesquisa:

Pesquisa Cesta Básica Dourados.