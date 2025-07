Processo seletivo para cinco funções de trabalho está aberto na Prefeitura de Campo Grande

Nesta quarta-feira (16), foi aberto um processo seletivo que convoca auxiliar administrativo e financeiro, cuidador social, educador social, motorista e terapeuta ocupacional.

O Processo Seletivo Simplificado envolverá as seguintes etapas: Inscrição online gratuita; Divulgação da listagem dos candidatos inscritos (Diogrande); Período para interposição de recursos em face da homologação dos inscritos; Prova de Títulos, comprovada através de qualificação e experiência profissional; Divulgação da Pontuação da Prova de Títulos (Resultado Preliminar); Período para interposição de recursos em face do Resultado Preliminar e Homologação do Resultado Final (classificação dos candidatos).

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet pelo site da Prefeitura Municipal: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo no período de 17 a 21 de julho de 2025, sendo que, no último dia (21/07/2025), a inscrição será processada até às 17 horas, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

A convocação foi publicada em Diogrande por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi) nesta quarta-feira (16), de nº 7.990, página 7. Para conferir as convocações, basta acessar o Diogrande pelo link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5OTA0In0%3D.pdf

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/como-se-inscrever