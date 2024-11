Processo seletivo oferta vagas para movimentação interna e reingresso em cursos de graduação

Estudantes de cursos de graduação presenciais e a distância da UFMS podem participar do processo seletivo de Movimentação Interna e Reingresso para o primeiro semestre letivo de 2025. Os interessados devem se inscrever até 11 de novembro na página de Inscrição, onde também são disponibilizadas mais informações.

O edital disponibiliza mais de 1,1 mil vagas em diversas áreas do conhecimento na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Argemon Vieira, enfatiza que o processo seletivo permite o ingresso em cursos da Universidade, sem a necessidade de pagamento de taxa de inscrição ou a realização de provas. “O Edital de Movimentação Interna e Reingresso é uma oportunidade para aqueles estudantes que, por algum motivo, evadiram do curso e queiram retornar para a UFMS e também para aqueles estudantes que não se identificaram com o curso que escolheram. Então, eles podem optar por um outro curso da mesma área do conhecimento”, explica. “É importante que os candidatos fiquem atentos aos prazos. Todas as informações estão disponíveis no portal ingresso.ufms.br”, completa o pró-reitor.

A ocupação das vagas é prioritária para candidatos inscritos para reingresso e, caso ainda haja vagas a serem ofertadas após este processo, serão destinadas à movimentação interna, dividida em quatro modalidades. A primeira é voltada para estudantes cujo curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino. A segunda é para aqueles em que o curso de origem tem o mesmo nome do curso de destino, mas em modalidades diferentes, por exemplo, bacharelado ou licenciatura, presencial ou educação a distância. A terceira é voltada para quem deseja mudar de um curso para outro na UFMS, desde que o curso de origem esteja com ingresso suspenso e seja da mesma área do conhecimento do curso desejado. A última é destinada para estudantes que querem mudar para um curso na mesma área de conhecimento.

Para participar, o candidato deve realizar um cadastro na página de Inscrição da UFMS. A liberação de acesso à Área do Candidato será confirmada por meio de mensagem enviada para o e-mail informado e o login poderá ser feito utilizando o CPF e senha cadastrados.

Para mais informações, confira o edital completo disponível abaixo ou acesse a página Ingresso UFMS:

Com informações da UFMS.

