Principais infrações no feriado foram de ultrapassagem em faixa contínua e dirigir sem CNH

Durante ação da Operação Finados 2023, os agentes da autoridade de trânsito abordaram 465 condutores e emitiram 303 autuações. A lista de infrações mais cometidas pelos condutores sul-mato-grossenses no feriado possui registros recorrentes, como dirigir sem cinto de segurança, conduzir veículo sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e ultrapassar em faixa contínua.

Foram 41 autuações por dirigir sem usar o cinto de segurança, 33 por faróis desligados no período noturno, 31 por licenciamento vencido, 27 por estacionar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, 23 por conduzir veículo com placa sem condições de legibilidade, além de 15 sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), 12 por ultrapassagem em local proibido e 6 por embriaguez ao volante.

Os agentes abordaram 165 condutores, emitiram 79 autuações e flagraram uma pessoa portando CNH falsificada. Entre as infrações registradas, destacam-se 05 condutores não habilitados, 04 que recusaram realizar o teste do etilômetro, 11 motocicletas com escapamento irregular, entre outras irregularidades.

Em Dourados, a Operação Finados flagrou uma pessoa portando CNH falsificada. O condutor foi preso em flagrante e alegou ter adquirido o documento na categoria “D” e com a observação “EAR”, no Estado do Paraná (PR) pelo valor de R$ 2 mil. “Essa situação representa um alto risco para a Segurança Viária, colocando em perigo a vida das pessoas que circulam nas vias públicas”, pontua o chefe de fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala.

É importante ressaltar que um condutor habilitado na categoria “D” com observação de exercício de atividade remunerada está autorizado a operar veículos pesados, como caminhões e ônibus.

“Neste caso específico, o motorista não passou pelo curso de formação de condutores, carecendo de conhecimentos das Leis de Trânsito, técnicas de direção veicular, além de não ter sido submetido à exames psicológico e médico. Isso cria uma situação de alto risco nas vias públicas colocando em perigo a vida das pessoas”.

Além dos Agentes de Autoridade de Trânsito do Detran-MS, a operação em Dourados contou com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal.