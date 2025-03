Primeiro mutirão do ano com serviços gratuitos à população acontece no Lageado neste sábado

Serviços vão desde emsissão de documentos, atendimentos de saúde, atividades de lazer a presença de universidades no local

Neste sábado (22), acontecerá a primeira edição do ano de 2025 do Mutirão “Todos em Ação” com mais 300 serviços oferecidos a população. A ação será realizada na Escola Municipal Pe Tomaz Ghiradelli, a partir das 8h, Parque do Lageado.

Entre os serviços oferecidos estão a emissão de documentos como o RG, orientação jurídica, oportunidades de emprego, consultas e exames, atendimentos veterinários, doação de roupas, mudas e kits de verduras, entre outros, além de contar com apresentações culturais, recreação infantil e sorteios de brindes.

Ao todo serão mobilizados cerca 800 voluntários fazendo o atendimento à população que comparecer ao local.

Em 2024, o Mutirão “Todos em Ação” realizou mais de 93 mil atendimentos em sete edições realizadas. A expectativa para 2025 é ampliar ainda mais esse número, beneficiando diretamente milhares de famílias em toda a cidade.

Confira todos os serviços que serão oferecidos:

RG (encaminhamento), Carteira de Trabalho, Alistamento Militar, MEI (Declaração e Emissão), Cadastro Único, Programas Sociais, Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, Credencial do Idosos, Aposentadoria, Cartão SUS, Projeto Simão, IPTU, FAC, Emha, Procon, Agetec, Direito da Mulher, MPE, Defensoria Pública, Senac, Ouvidoria Municipal, Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, Cartórios (consulta de protestos), orientação jurídica com advogados, Agereg (renegociação Águas Guariroba, tarifa social para água e esgoto), Solurb,(Educação Ambiental com Solurbinho), Clube do Setinha, SEAD, Sejuv, Secult, Semadi, Funsat, Funtrab, SAS.

E, Sisep (solicitação de serviços de iluminação pública, limpeza, entre outros), IMPCG (consultas com médicos), psicólogos, dentistas (saúde bucal), testes de hepatite B e C, sífilis e HIV, vacinação, primeiros socorros, orientações sobre TDAH e dislexia, inscrições para cursos diversos, CCZ e Subea (atendimento veterinário com vacinação e agendamento de castração e exames de pets), orientações sobre prevenção da Dengue, palestras, cortes de cabelo, design de sobrancelha, esmaltação, hidratação, avaliação e Raio X odontológico, sorteio de cestas básicas e brindes, inscrição para casamento comunitário.

E, oficinas diversas, exposições de artesanatos, brechó, feira gastronômica, recreação infantil, shows culturais, doação de verduras e mudas de hortaliças, varal solidário, presença dos cursos da UFMS, UEMS e Faculdade Insted, Uniderp, Estácio de Sá e Prime, Bolsas de Estudos universitária, Câmara Municipal e todas as secretarias da Prefeitura e Governo Estadual, e muitos outros serviços e parceiros.

Serviço – Mutirão Todos em Ação Região do Anhanduizinho

Local: Escola Municipal Pe Tomaz Ghirardelli

Endereço: Rua Lúcia dos Santos, nº 506 – Parque do Lageado

Horário: a partir das 8h

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

