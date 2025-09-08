Primeira etapa do Hospital Regional de Dourados será entregue dia 29 de setembro

Deputado Geraldo Resende foi decisivo para tirar o projeto do papel, recuperar recursos federais, garantir emendas e acompanhar cada etapa da obra.

Na próxima segunda-feira, 29 de setembro, às 9h, será realizada a solenidade de entrega da primeira etapa do Hospital Regional de Dourados. Localizada às margens da BR-463, anexa ao futuro hospital, a unidade reúne o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas, oferecendo tecnologia de ponta e atendimentos 100% gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A cerimônia contará com a presença do governador Eduardo Riedel, do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS), do secretário estadual de Saúde, Dr. Maurício Simões Corrêa, além de lideranças locais, regionais e representantes da sociedade civil.

Com área de 3.090 m², o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas receberam R$ 17,5 milhões em investimentos, sendo R$ 6,9 milhões garantidos por emendas de Geraldo Resende, somados à contrapartida do Governo do Estado.

Estrutura moderna e regionalizada

O Centro de Diagnóstico foi equipado com aparelhos de última geração para exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, Raios-X digital, dopplervelocimetria, além de laboratório de análises clínicas, teste ergométrico, holter 24h, eletroencefalograma, eletrocardiograma e densitometria óssea.

Já o Centro de Especialidades Médicas ofertará consultas em ortopedia, cirurgia geral e digestiva, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica e outras áreas. “Estamos iniciando um novo capítulo na saúde do Cone Sul. Essa estrutura vai oferecer diagnósticos rápidos, consultas especializadas e procedimentos modernos. É cuidado, precisão e esperança para milhares de pessoas, de graça pelo SUS”, destacou o deputado Geraldo Resende.

A luta pela obra

O Hospital Regional de Dourados é um sonho que começou a se tornar realidade graças à atuação de Geraldo Resende. Desde 2014, ele liderou a defesa do projeto, recuperando recursos federais, reconquistando emendas e mantendo o convênio ativo.

Como secretário estadual de Saúde (2019-2022), acompanhou a construção dos blocos A e B, em meio ao enfrentamento da pandemia. Agora, de volta ao mandato de deputado federal, segue destinando recursos, fiscalizando obras e cobrando a continuidade das etapas.

“Lutei desde o início para que o Hospital Regional não fosse engavetado. Hoje entregamos o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas, que são a primeira parte de um hospital que será referência para toda a região da Grande Dourados”, reforçou.

Referência para mais de 1 milhão de pessoas

Com 210 leitos projetados em três fases, o Hospital Regional será referência em média e alta complexidade para aproximadamente 1 milhão de habitantes de 33 municípios. O Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas são pontos de partida desse processo, consolidando a regionalização da saúde no Mato Grosso do Sul.

“A saúde é o maior patrimônio do nosso povo. Este centro vai oferecer dignidade, atendimento moderno e gratuito para quem mais precisa, além de ter papel estratégico no fortalecimento do SUS. Com o Centro de Diagnóstico e o Centro de Especialidades Médicas, vamos ampliar a resolutividade da rede pública, reduzir filas de espera por exames e consultas especializadas e desafogar outros serviços de saúde da região, garantindo mais agilidade e eficiência no cuidado à população”, concluiu Geraldo Resende.

