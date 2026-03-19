Primeira edição do ano do Drive Thru da Sustentabilidade começa hoje

A 17ª edição do Drive Thru da Sustentabilidade tem início hoje (19), em frente ao Bioparque Pantanal, marcando o lançamento oficial do projeto que segue até o dia 21 de março, das 9h às 18h, nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Consolidado como uma das principais iniciativas ambientais do município, o evento já impactou mais de 49 mil pessoas ao longo de 16 edições, contribuindo para a preservação de cerca de 800 milhões de litros de água, além da coleta de 135 toneladas de resíduos e a doação de mais de 35 mil mudas.

A programação de 2026 reúne ações de conscientização ambiental, educação sustentável e mobilização social, incluindo descarte correto de resíduos, palestras, oficinas e atendimentos ao público. Entre os destaques está o Curso de Artesanato Sustentável de Páscoa, promovido pelo FAC, que incentiva o reaproveitamento de tecidos.

O evento também conta com a participação de universidades, órgãos públicos e entidades da sociedade civil, oferecendo atividades nas áreas de educação ambiental, saúde e economia criativa. Durante os três dias, o público poderá participar de talks, oficinas práticas, atividades interativas e ações voltadas ao bem-estar, como apresentações culturais e almoço solidário.

Com foco no engajamento da população, o Drive Thru da Sustentabilidade reforça a importância de práticas conscientes para a preservação do meio ambiente.