PRF restringe circulação de caminhões na BR-262 para show do Guns N’ Roses em Campo Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) definiu regras de restrição ao tráfego de caminhões na BR-262, no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, por causa do show da banda Guns N’ Roses, que acontece na noite de quinta-feira (9).

A restrição será aplicada das 12h às 22h, entre os quilômetros 233 e 328 da rodovia. A medida faz parte da operação montada para garantir segurança e fluidez no trânsito durante o deslocamento do público para o evento.

Segundo a PRF, o tráfego será proibido para veículos cujos pesos ou dimensões ultrapassem qualquer um dos seguintes limites, mesmo que possuam autorização especial de trânsito:

– 2,6 metros de largura

– 4,4 metros de altura

– 19,8 metros de comprimento

– 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

A restrição atinge veículos de grande porte como bitrens, treminhões, pranchas e cegonhas, usadas no transporte de automóveis.

Público estimado de 35 mil pessoas

O show será realizado no Autódromo Internacional de Campo Grande e deve reunir cerca de 35 mil pessoas. Para chegar ao local, o público precisará percorrer aproximadamente 10 quilômetros da BR-262.

O trecho de acesso começa no Viaduto Engenheiro Paulo Avelino de Rezende, na Avenida João Arinos, próximo ao Bairro Maria Aparecida Pedrossian, até o autódromo, onde ocorre a apresentação.

Reforço no policiamento

Para a operação, a PRF mobilizará 70 policiais rodoviários federais ao longo do trecho, o que representa uma média de sete agentes por quilômetro.

Além da restrição a caminhões, os policiais também utilizarão bafômetros, radares móveis, drones para flagrar motoristas trafegando pelo acostamento e câmeras de monitoramento, com o objetivo de organizar o fluxo e aumentar a segurança na rodovia.

A BR-262 é uma das principais rotas de saída de Campo Grande em direção a Três Lagoas e possui pista simples em grande parte do trecho, o que contribui para o trânsito intenso em dias de eventos de grande porte.

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