PRF inicia Operação Natal 2024 voltada para coibir ultrapassagens indevidas

Com o objetivo de garantir a segurança no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá início à Operação Natal 2024. A partir de hoje (20), o órgão vai reforçar as atividades de policiamento e fiscalização nas rodovias federais, com incremento no efetivo que vai atuar nos comandos que buscam oferecer conforto e segurança aos cidadãos que transitam nas BRs do país. A operação se estende até 23h59min da próxima quarta-feira (25).

A Operação Natal 2024 traz como foco a fiscalização de trânsito, com destaque às ações voltadas para coibir as ultrapassagens indevidas, condutas que evidenciam o mau comportamento do motorista – o valor da multa pode chegar a R$ 2.934,70 e gerar a suspensão do direito de dirigir. Além disso, é responsável por causar sinistros graves, como as colisões frontais. Nesses casos, por conta da violência do impacto, há maior probabilidade dos sinistros resultarem em pessoas gravemente feridas ou em óbitos.

De janeiro a novembro deste ano, a PRF registrou 272.955 infrações por ultrapassagens indevidas, um cenário de estabilidade frente aos números do mesmo período do ano passado (270.165), condição que não se reflete no número de sinistros e mortes. Em 2024, 1.557 sinistros de trânsito associados à ultrapassagem indevida como causa principal, que tiveram como consequência 2.287 feridos e 363 óbitos. Já a incidência de colisões frontais teve pequeno aumento: no mesmo intervalo, foram 4.391 em 2024 contra 4.206 em 2023.

A fim de contribuir com a melhoria dos índices, o planejamento da PRF prevê o posicionamento de equipes nos trechos críticos de sinistralidade já mapeados nas rodovias federais. Nesses locais, os policiais passam orientações de segurança aos motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres, um trabalho contínuo de educação para o trânsito que é complementar ao de fiscalização. Também haverá maior frequência nas rondas, de modo que a presença ostensiva da Polícia Rodoviária Federal resulte na diminuição da ocorrência de crimes nas estradas.

Para Jeferson Almeida, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, o motorista que realiza ultrapassagem indevida assume riscos: “a ultrapassagem indevida já é perigosa por si só. Quando associada à velocidade excessiva para conseguir realizar a manobra e não se tem sucesso, os efeitos são muito danosos. São saídas de pista, colisões transversais ou frontais, circunstâncias em que o choque entre os veículos é mais intenso”.

A Operação Natal 2024 é a primeira das grandes ações da Operação Rodovida 2024/2025 da PRF, centrada nos trabalhos de prevenção e de fiscalização em locais e horários com maior concentração de registros de sinistros no período que compreende as festas de fim de ano – Natal e Ano Novo, férias escolares e Carnaval, quando há aumento do fluxo de veículos nas estradas e rodovias federais.

Já o Programa Rodovida, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), é o conjunto de ações organizadas, coordenadas e integradas promovidas por instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), direcionadas à segurança viária e redução dos sinistros de trânsito. A atual edição traz a mensagem tema: Desacelere. Seu bem maior é a vida.

Dicas de trânsito para uma ultrapassagem segura

– Conheça seus limites e os limites de seu veículo;

– Para ultrapassar o veículo à sua frente, o motorista precisará conduzir mais rápido que ele. Avalie a velocidade em que ele está e o limite de velocidade da via para decidir se, de fato, a ultrapassagem é necessária;

– Antes de começar a ultrapassagem, confira no retrovisor se algum veículo atrás não iniciou a manobra antes. Se sim, dê a preferência para o outro veículo e aguarde o momento oportuno para realizar a manobra;

– Só ultrapasse se estiver seguro. Se tiver dúvidas, evite fazer a ultrapassagem, pois nem sempre é possível retornar com segurança após iniciar uma ultrapassagem mal calculada;

– Não ultrapasse em faixa contínua, sinalização típica de locais com pontes e trechos de visibilidade restrita (curvas e aclives);

– A ultrapassagem deve começar e terminar na faixa seccionada (tracejada);

– Sinalize com antecedência aos demais motoristas sua intenção de ultrapassar. Quando for retornar para sua faixa, por exemplo, lembre-se de acionar a seta da direita, só a desligue ao final da ultrapassagem;

– Sempre mantenha a distância de segurança.

Por Gov BR

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram