Prêmio reconhece e valoriza iniciativas que contribuem para modernização e eficiência da gestão em MS

Para reconhecer e valorizar iniciativas que possam contribuir na modernização e eficiência da gestão pública em Mato Grosso do Sul, alinhadas com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), o Governo do Estado realizou o XIX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

O governador Eduardo Riedel participou da cerimônia de entrega do prêmio, com ações propostas por servidores públicos estaduais, realizada na manhã desta terça-feira (19).

“Em diferentes áreas, a gente tem muito clara a visão do Estado para o nosso futuro, dentro de quatro grandes eixos, que são o desenvolvimento social, o crescimento, com competitividade e produção, inovação e sustentabilidade e o eixo de governança, importante também para levar adiante todas as nossas ações. Dentro de ideias práticas que são inovadoras, quando a gente abrange toda essa gama de iniciativas, a gente vê claramente que existe, dentro do governo do Estado, uma capacidade e uma iniciativa de poder se conectar com as demandas da sociedade”, disse Riedel.

O concurso contou com 185 propostas inscritas, divididas entre as modalidades “Práticas Inovadoras de Sucesso”, com 48 projetos apresentados, e “Ideias Inovadoras Implementáveis”, com 137 projetos. A premiação reconhece as contribuições propostas por servidores públicos estaduais por suas contribuições para a modernização da administração pública.

“Este prêmio fortalece a administração pública, que está aberta a inovação e transformação constante”, afirmou a diretora-presidente da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), Ana Paula Martins de Assunção.

Com foco em inovação e alto impacto, o prêmio visa incentivar soluções que aperfeiçoem os serviços públicos, promovendo resultados alinhados a áreas prioritárias como “desenvolvimento social”, “produção e competitividade”, “inovação e sustentabilidade”, e “governança para resultados”. Foram premiados 20 projetos que se destacaram por suas práticas inovadoras e ideias implementáveis, alinhadas aos eixos estratégicos do governo.

Os 20 projetos premiados – que se destacaram por suas práticas inovadoras e ideias implementáveis, alinhadas aos eixos estratégicos do governo –, receberam R$ 180 mil, distribuídos entre as modalidades. O primeiro lugar de cada categoria foi contemplado com R$ 12 mil, o segundo com R$ 8 mil e o terceiro com R$ 6 mil.

Entre os projetos premiados, no eixo Inovação e Sustentabilidade, a proposta “Implantação do Sistema SCI nas Operações de Combate a Incêndio Florestal no Pantanal”, do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar), foi a vencedora. Já na área “Desenvolvimento Social”, o projeto “Estudantes no Controle”, da CGE (Controladoria-Geral do Estado), ficou em primeiro lugar.

“Agradecemos a todos que dividiram tempo e conhecimento com o Governo do Estado, para que possamos ter práticas eficientes para a entrega de políticas públicas aos cidadãos”, disse Frederico Felini, secretário de Estado de Administração.

O prêmio é coordenado pela Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) e com a colaboração da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia).

Com Agência de Notícias MS

