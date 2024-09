Prefeitura revoga decisão e rua 14 de Julho deixa de ser interditada no fim de semana em Campo Grande

A rua 14 de Julho, considerada a principal via do Centro de Campo Grande, será interditada pela última vez neste sábado (28), das 19h às 0h. A revogação da decisão partiu dos proprietários dos bares, em conjunto com a prefeitura, que foram impactados negativamente após a decisão, em agosto.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o fechamento da rua partiu de uma iniciativa conjunta entre a prefeitura e os proprietários dos bares, como uma experiência temporária. Neste sentido, os empresários observaram que a medida atraiu um público muito maior que o previsto e enviaram a solicitação para que a rua seja reaberta, evidenciado que a logística para atender adequadamente esta demanda precisa ser reavaliada e ajustada.