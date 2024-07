Prefeitura reúne secretarias em ação de acolhimento nesta terça-feira na Praça Ary Coelho

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos), em parceria com diversos órgãos municipais, está promovendo nesta terça-feira (30), até às 11h30, na praça Ary Coelho, uma ação intersetorial voltada para a população em situação de rua.

Durante a manhã estão sendo oferecidos serviços das coordenadorias responsáveis pela assistência a esse público, com orientações diversas, apoio jurídico, com documentação e oferta de vagas em comunidades terapêuticas – para aqueles que possuem o perfil necessário ao atendimento.

A SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) em parceria com a Sesau vai disponibilizar serviços de saúde, através do Consultório na Rua, Centro de Testagem e Aconselhamento, além de realizar abordagens por meio do SEAS e dar orientações sobre os serviços e acolhimento.

Os participantes também poderão se candidatar às vagas de empregos que serão disponibilizadas por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), que promoverá um Balcão de Empregos ao longo de todo o evento. A Emha também estará presente com informações sobre programas habitacionais com a equipe da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários.

A atividade tem por finalidade levar, de forma gratuita e facilitada, ações efetivas de reinserção social com o intuito de garantir direitos básicos, como acesso a serviços de saúde, alimentação, abrigo e assistência social para as pessoas em situação de rua.