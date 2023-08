Prefeitura realiza 14 mil consultas diárias e vai ampliar atendimentos com reformas

Investimentos são voltados para reestruturação de unidades, novos médicos e modernização

Com o anúncio de reformas e investimentos em tecnologia, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, vai ampliar o atendimento nas 101 unidades de saúde da Capital, envolvendo toda a rede, que hoje registra mais de 14,3 mil consultas e procedimentos médicos todos os dias, totalizando 430 mil no mês, em média. Para garantir ainda mais conforto e qualidade no atendimento à população, a prefeita está investindo na aquisição de 2.476 computadores, Sistema Controlador de Fluxo, inauguração da USF Parati e do Centro de Referência da Mulher.

Na última segunda-feira (14), acompanhada da senadora e vice-presidente nacional do Progressistas, Tereza Cristina, a prefeita entregou a revitalização da UBS Dr. Vespasiano B. Martins, na Vila Popular, e destacou que o trabalho realizado pela prefeitura, nos últimos meses, mostra que a gestão está no caminho certo. “Esses números, do relatório divulgado pela Sesau, mostram que, mesmo com todas as dificuldades, temos conseguido atender às demandas da população. Mas precisamos e vamos melhorar ainda mais o nosso sistema de atendimento à saúde”, afirmou Adriane.

No evento, a senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, parabenizou Adriane, destacando que “nem sempre é possível fazer uma nova obra, mas que melhorar o que já temos e manter a manutenção em dia, para que a população possa utilizar os serviços de maneira digna” também é importante.

Ao lançar o calendário de atividades em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, no dia 7, Adriane Lopes anunciou obras de modernização das unidades de saúde Vila Cidade Morena, Paulo Coelho Machado, Itamaracá, Vila Cox, Parque do Sol e do complexo do Nova Bahia, além da construção da USF Parati e a entrega do Centro de Referência da Mulher, espaço onde mães e filhos receberão cuidados médicos, em um só lugar

Somente este ano, já foram entregues as revitalizações das unidades Aero Rancho 4, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Jockey Club, Marabá e Vila Popular.

Relatório detalhado

De acordo com a Sesau, no primeiro semestre de 2023, nas 10 UPAs e CRSs, foram feitas 2.034.218 consultas e procedimentos médicos, com destaque para a UPA Leblon, com 46.971 atendimentos/mês, UPA Coronel Antonino (39.187), CRS Aero Rancho (36.030), CRS Tiradentes, com 35.748 consultas e CRS Nova Bahia, com 32.952. No primeiro semestre deste ano, 9.808 pessoas foram transferidas para hospitais pela Regulação.

De acordo com a Sesau, no primeiro semestre de 2023, foram realizados 2.554.647 exames laboratoriais, uma média de 425.774 por mês. São ofertados 170 tipos de exames.

No período, foram feitos ainda 32.487 procedimentos como biópsia, colposcopia, pequenas cirurgias, imobilizações e coletas (média de 5.414/mês). E ainda, 70.569 raio X (11.761 por mês) e 25.621 ultrassonografias, média de 4.270 por mês. De janeiro a junho, a prefeitura entregou 5.539.062 medicamentos no mês, em média.

Parcerias e diálogo aceleram desenvolvimento

Além dos novos projetos para a área da saúde, com pouco mais de um ano de gestão, a prefeita Adriane Lopes (PP) está transformando Campo Grande num canteiro de obras, com investimentos estruturantes e também nas áreas social, esporte e cidadania. Além dos R$ 540 milhões anunciados no último dia 7, durante o lançamento da programação de comemoração dos 124 anos, a Capital vai receber obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) lançado pelo governo federal, na semana passada, que prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão em todos os Estados brasileiros, sendo R$ 44,7 bilhões em Mato Grosso Sul.

No PAC foram incluídas, para Campo Grande, obras que estavam paralisadas, como o do complexo Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, e o CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), no Parque do Sol. No mesmo pacote do Anhanhuí estão os projetos de drenagem e contenção de encostas dos córregos Cabaça e Areias. Na área da habitação, serão 86 unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida, sendo 33 que serão concluídas. Na educação, o governo federal vai investir também na retomada e construção de creches e escolas.

“Com diálogo, temos conseguido construir importantes parcerias. Administramos a nossa Campo Grande para levar melhorias e dignidade para a população, sem levar em consideração o partido ou o grupo político. O cidadão é a nossa prioridade, é para ele que trabalhamos, com a determinação de sempre buscar o melhor”, comentou a prefeita Adriane Lopes.

No discurso de lançamento da nova etapa do PAC, na semana passada, o presidente Lula destacou a importância da interlocução entre o governo federal e os governadores e prefeitos, para conquistar benefícios para a população. É com essa filosofia de trabalho que Adriane Lopes tem conseguido, em pouco tempo, executar obras e serviços importantes para a retomar o crescimento da cidade e transformar Campo Grande na “Capital de Oportunidades”. Dos R$ 540 milhões em investimentos anunciados, parte são de parcerias com o Governo do Estado e a bancada federal. São mais de 120 ações e obras, definidas a partir do diálogo com a população.

