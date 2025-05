Prefeitura prepara Dia D de vacinação com retorno do drive-thru no Parque Ayrton Senna

Campanha acontece neste sábado e também prevê a abertura de outras sete unidades de atendimento

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), tem reforçado as ações estratégias extramuros, para ampliar a cobertura vacinal em locais de grande circulação. Ontem (7), a ação foi realizada no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com a expectativa de imunizar até mil pessoas. Para o sábado (10), o município está preparando um Dia D com equipes em diferentes pontos da Capital.

Até o momento, o município aplicou 74 mil doses da vacina contra a gripe, com cobertura vacinal de 20% nos grupos prioritários idosos, gestantes e crianças. Segundo a superintendente, esse percentual não representa o total da população, pois o sistema do Ministério da Saúde calcula a cobertura apenas sobre esses públicos.

“A vacina é eficaz na prevenção de complicações da gripe, como internações e óbitos. Estamos organizando um Dia D de mobilização neste sábado (10), com vacinação em sete unidades de saúde e um drive-thru no Parque Ayrton Senna”, anunciou.

Frequentador do Santuário, Antônio Ferreira Vasconcelos aproveitou a participação na missa para se imunizar. “Fui avisado na missa. Vim pagar meu dízimo e já aproveitei para tomar a vacina”, contou.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental da Sesau, Veruska Lahdo, destacou que o caso de Antônio é o claro exemplo, da importância das ações descentralizadas. “Estamos atingindo um público maior, especialmente aqueles que talvez não conseguem ir até as unidades de saúde. Essa parceria com a comunidade e locais como o Santuário é essencial para controlar a propagação dos vírus respiratórios”, disse.

Vale lembrar que a vacina continua disponível nas 74 USFs (Unidades de Saúde da Família) da Capital. A imunização é gratuita e está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

“Estamos enfrentando um aumento nos casos de doenças respiratórias, e a vacinação é a nossa principal ferramenta de prevenção. Levar a vacina até locais de grande movimentação, como o Santuário, é uma forma estratégica de garantir que mais pessoas estejam protegidas”, afirmou a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Máscaras e álcool em gel voltam à rotina das escolas

Com a chegada do outono, a circulação de vírus respiratórios têm crescido em Campo Grande, exigindo atenção especial nas escolas. Dados mais recentes do Painel de Síndromes Respiratórias da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) registram 1.304 casos na Capital, sendo a maioria classificados como SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) não especificada (372), Influenza A (244), vírus sincicial respiratório – VSR (243) e rinovírus (118). Também foram identificados casos de Covid-19 (45), adenovírus (22), metapneumovírus (13), entre outros.

Diante desse cenário, unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) retomaram medidas de prevenção que remetem ao período da pandemia. Na Escola Estadual Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias, no Jardim Anache, máscaras e álcool em gel voltaram a fazer parte da rotina.

A diretora da escola, Fernanda Bucallon, explica que, neste primeiro momento, o foco tem sido a conscientização.

“Estamos vivendo um momento de conscientização da importância de manter ativos os cuidados que nós tínhamos na época da covid, como o uso do álcool em gel e os alunos estão trazendo as máscaras. A questão e que eles contribuam para que não haja a disseminação do vírus, para um irmão pequeno, um avô” explicou a diretora.

Além das orientações em sala de aula, a escola reativou os dispensers de álcool em gel e passou a alertar os alunos sobre o risco do compartilhamento de objetos pessoais. “Não pode mais emprestar caneta. Eles vivem com a caneta na boca e depois passam para o colega”, comenta a diretora.

O aumento dos casos gripais também impactou a gestão escolar. Máscaras e luvas voltaram a integrar a lista de compras da unidade e serão distribuídas entre alunos, professores e servidores.

Embora ainda não tenha havido afastamentos em larga escala, muitos estudantes relatam casos de gripe nas famílias. Valentina Arce, de 16 anos, diz que procurou se prevenir com a vacinação. “Na minha família, bastante gente pegou gripe. Eu já tomei a vacina. O pessoal lá de casa vai tomar em 30 dias, porque estavam gripados.”

Para reforçar os cuidados, a SED (Secretaria de Estado de Educação) emitiu um comunicado às escolas estaduais com uma lista de recomendações preventivas, entre elas:

– Uso de máscara por pessoas com sintomas;

– Higienização constante das mãos;

– Distanciamento físico;

– Não compartilhamento de objetos;

– Manter ambientes ventilados.

