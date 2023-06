Prefeitura oferece atendimento veterinário aos pets

A Prefeitura de Campo Grande alerta para a necessidade de cuidados extras com os animais de estimação devido à previsão de frio intenso nos próximos dias. Para dar suporte à comunidade, a Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) conta com três consultórios veterinários gratuitos, com capacidade de atendimento para 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe realiza visitas in loco a ONGs e protetores independentes. “A secretaria também conta com a Campanha do Agasalho Pet, que arrecada mantas, toalhas ou roupas pets para doar para ONGs, protetores independentes e pessoas em vulnerabilidade social que possuem animais”, aponta Ana Luiza Lourenço de Oliveira Lima, subsecretária da Subea.

Ainda segundo Ana Luiza, a adoção é a melhor forma de diminuir a quantidade de animais abandonados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 2020-1397.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.