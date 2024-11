Prefeitura monitora 12 pontos de descarte de lixo

Capital retira até 80 caminhões de resíduos por dia e multa para quem foi flagrado pode chegar aos R$ 12 mil

Nem mesmo as placas com os avisos intimidam os atores a cometerem o delito, então nessa segunda-feira (11), a Prefeitura de Campo Grande passou a monitorar 12 pontos em seis bairros que têm descarte irregular frequente. A novidade é que aqueles que forem pegos em flagrante fazendo o descarte irregular, que é crime ambiental, serão abordados pelo GCM (Guarda Civil Metropolitana) e encaminhados para a Decat (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), esses poderão ser autuados com uma multa de até R$12 mil.

A ação da Prefeitura, por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), em parceria com a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), teve início após o aumento no número de denúncias. Como noticiado pelo jornal O Estado, moradores ao redor se queixam do forte odor, do acúmulo de lixo, além do cenário de abandono instalado no local.

“Reclamações de moradores vêm aumentando muito. Só para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses já estivemos 9 vezes fazendo a retirada de entulho e lixo às margens do córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel. Por dia, são de 60 a 80 caminhões de resíduos recolhidos de locais proibidos, como ruas, praças, áreas públicas e terrenos. O cidadão que for flagrado realizando o descarte irregular de resíduos pelas forças de segurança pública responderá por crime ambiental e, caso flagrado por um auditor fiscal da Semadur, será autuado, via processo administrativo, de acordo com o Código de Polícia Administrativa, Lei 2909/92, do município de Campo Grande. A multa neste caso varia entre R$ 3.091,50 e R$ 12.366,00”, alerta a Sisep.

Na primeira etapa, seis bairros são alvos da operação, que são eles: Guanandi II; Morada do Sol; Centro Oeste; Parque Lageado; Jardim Centenário e Aero Rancho. Nessas regiões, as equipes monitoram 12 pontos: Rua Gérbera com Rua Tumbérgia; Av. Sen Filinto Muller x Rua Penalva; Rua Evelina Figueiredo Selingardi com Rua Josephina Daniel Pupin; Rua Leopoldina Queiroz Maia com Rua Neuza Escobar Marques; Rua Principal com Av. Delegado Alfredo Hardman; Rua Eng. Paulo Frontim com Rua Cunha Matos; Rua do Piano, fundo do Parque Anhanduí; Rua Fernando Torres entre Rua Ipigua e Rua do Piano; Rua Araraquara com Rua Adete Souza Irigaray; Av. Thirson de Almeida com Rua Globo de Ouro e Av. Graciliano Ramos; Marginal Córrego Anhanduizinho entre Av. Manoel da Costa Lima e Av. Campestre e Av. Marajoara com Rua Levi Pereira.

O senhor Wagner Bezerra é vigilante e trabalha no período noturno, durante o dia fica em casa, cuidando das crianças e do lar. A rua de Wagner (Rua do Piano, fundo do Parque Anhanduí) foi apontada pela prefeitura como um dos pontos de descarte irregular frequente. O vigilante contou ao jornal O Estado os problemas enfrentados diariamente com o lixo acumulado ao lado de casa.

“Vejo direto as pessoas jogando lixo no terreno. O pessoal joga carniça ali, então vocês podem imaginar o cheiro que fica quando o vento vem para cá. Não conseguimos ficar aqui. Temos três crianças em casa, fica uma situação bem desconfortável, sem comentar os mosquitos que vêm para casa. Além do visual feio, com o animal jogado no meio da rua, as pessoas que querem passar têm que ir ao meio da rua”.

A situação é bem recorrente na região, de acordo com o morador, e confirmam que não adianta fazer a limpeza regularmente, pois as pessoas não são responsáveis e no dia seguinte amanhece sujo. Contudo, Wagner agradece a cooperação dos agentes com a prefeitura para punir os criminosos.

“Acredito que com esse monitoramento ficará melhor, diminuirá esses descartes. A gente precisa disso, vai chegar em um momento, arrisco em dizer, que aqui vai virar um lixão, isso não pode acontecer!”, pontua o vigilante.

A polícia reforça que, em caso de flagrante, as pessoas liguem para o 153 e informem a denúncia. Caso os infratores sejam autuados, as multas podem chegar a R$ 10 mil e são encaminhadas para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, em que o dinheiro é gasto com práticas ambientais para o município.

Ecopontos

Para o descarte de resíduos sólidos, a recomendação é fazer nos Ecopontos. Campo Grande conta com cinco locais, nos respectivos endereços: Ecoponto Panamá, localizado na rua Sagarana com Avenida Prof. José Barbosa Hugo Rodrigues, Bairro Panamá; Ecoponto Noroeste, na rua Piraputanga, esquina com a Rua Guarulhos, Bairro Noroeste; Ecoponto Nova Lima, localizado na rua Galdino Afonso Vilela, Bairro Vida Nova; Ecoponto União, na Rua Carmem Bazzano Pedra, Bairro União; e Ecoponto Moreninha, rua Copaíba, entre a Rua Antônio David Macedo e Rua Amado Nogueira de Moraes, Bairro Moreninha.

Por Inez Nazira