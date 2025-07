Prefeitura inicia teste com ônibus a gás natural mirando mais eficiência e qualidade

Começou a circular nesta quinta-feira (17), em Campo Grande, em caráter de teste, um ônibus do transporte coletivo urbano movido a gás natural/biometano. A medida faz parte de estudo técnico da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, MSGás e Consórcio Guaicurus na busca por alternativas mais sustentáveis e eficientes para o serviço.

Um dos principais objetivos dos testes é avaliar o desempenho do veículo em rotas reais, dentro de um esforço de modernização da matriz energética do sistema público de transporte da cidade. Outro detalhe é que a experiência busca proporcionar maior conforto aos passageiros, já que o ônibus possui ar-condicionado. Serão coletados dados técnicos referentes a consumo, conforto e impacto ambiental, entre outros, inclusive com medições de satisfação dos clientes.

“Esses testes são fundamentais diante do compromisso da Prefeitura de Campo Grande em encontrar formas mais eficientes na prestação de todos os seus serviços. No caso do transporte coletivo, a ordem da prefeita Adriane Lopes é pensar primeiro nos benefícios para quem usa o sistema. Tanto que a avaliação do público está entre os critérios que vamos medir”, destaca a diretora-adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Andreia Figueiredo.

Para a CEO da MSGás, Cristiane Schmidt, os testes têm potencial de gerar vários impactos positivos. “Estamos muito confiantes com o ônibus movido a gás natural/biometano em Campo Grande. Essa iniciativa é fruto de parcerias importantes com a Prefeitura, Scania e o Consórcio Guaicurus. O objetivo é claro: dotar a cidade de um transporte coletivo mais sustentável, aproveitando os benefícios do gás natural e o biometano. Acreditamos que essa tecnologia pode fazer uma grande diferença na redução de poluentes e melhora na qualidade do ar e na vida dos cidadãos”, ressalta.

“É com grande entusiasmo que o Consórcio Guaicurus participa dessa iniciativa em Campo Grande. A parceria com a Prefeitura, Governo do Estado e MSGás para testar o ônibus a gás natural é um passo essencial para um futuro de mais sustentabilidade e eficiência no transporte público”, afirma Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus.

O ônibus, da marca Scania, está em operação desde o início desta manhã na linha 61 (Moreninha/Shopping). O veículo circulará por aproximadamente 30 dias, das 6h25 às 21h30

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram