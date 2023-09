Prefeitura inaugura símbolo da Rota Bioceânica na Capital

Foi inaugurado no início da noite de hoje (14), na Praça do Rádio, central de Campo Grande, o monumento símbolo da Rota Bioceânica. A construção, que tem a bandeira dos cinco países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai) estampados, faz a ilusão integração turística que compõem o traçado econômico.

O evento de inauguração do monumento, também chamada de Rota de Integração Latino-Americana (RILA), contou com a presença do senador Paraguaio, Edgar lopes e diversas autoridades e representantes dos países participantes.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes também esteve presente e comentou sobre a importância da Rota Bioceânica para Campo Grande. “Esse monumento coloca Campo Grande como o centro econômico e logístico da rota. Nós começamos esse trabalho lá atrás, quando abrimos escritórios do Paraguai e do Chile na Capital, onde estamos em diálogo constante para o crescimento ainda mais desses países. O que está acontecendo hoje é um marco histórico para a nossa cidade”, relatou.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também esteve presente na inauguração e destacou a importância da Rota Bioceânica para Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul. “Esse canal de diálogo tão importante é de extrema importância para Campo Grande, que vem se consolidando como o centro de referência dos escritórios, […] é muito importante para que efetivamente a Rota Bioceânica não seja apenas um roteiro no mapa, mas se consolide efetivamente como a integração latino-americana e econômica desse caminho para a Ásia e para a costa oeste dos Estados Unidos”, disse o vice-governador.

Barbosinha também disse a importância de países como a China, já que é um dos grandes importadores da seda do país. “A rota também é importante não só para a entrada de produtos de fora, mas a saída de produtos brasileiros para o resto do mundo, além de apontar para as possibilidades não só comerciais, como a turística e culturais, principalmente que a rota vai passar por regiões desenvolvidas do Paraguai e Chile”, detalhou.

Adriane Lopes ainda destacou que esse é mais um passo para concretizar Campo Grande como o centro logístico da Rota Bioceânica. “Esse monumento coloca Campo Grande no centro da Rota Bioceânica, no centro econômico, financeiro e logístico, que trará desenvolvimento para Campo Grande e para todo o Estado de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Homenagens

O Jornal O Estado também foi lembrado neste evento histórico para Campo Grande. O Diretor do Jornal O Estado, Jaime Waller recebeu homenagens e agradeceu pela lembrança em um momento de crescimento da Capital. “Sinto agradecido e honrado pela lembrança e por ter ajudado no crescimento econômico da cidade. Sobre a inauguração dese marco, não tenha dúvida que Campo Grande vai aparecer mais para o país e o mundo. Lembrando sempre que o nosso principal comprador é a Ásia. Eles tem o dinheiro e o consumo, a rota é de grande importância e encurta de 10 a 15 dias para conseguirmos chegar até a eles”, relatou ao Portal O Estado Online. .

