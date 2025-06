Prefeitura garante emissão de novo RG para idosos de comunidade quilombola e usuários do Cras Anhanduí

Na próxima segunda (09) e terça-feira (10), duas ações que vão garantir a emissão do novo RG para idosos moradores da comunidade quilombola Chácara Buriti e usuários do Cras Anhanduí.

As ações fazem parte da programação do Junho Prata – mês dedicado à valorização e proteção da pessoa idosa – e serão realizadas em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O objetivo é garantir a emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional para mais de 140 idosos em situação de vulnerabilidade social.

Na segunda-feira, as equipes da SDHU estarão na comunidade quilombola Chácara Buriti, reconhecida como remanescente de quilombo pelo Governo Federal. Localizada na zona urbana de Campo Grande, a comunidade tem mais de 90 anos e está situada às margens da BR-163, próxima ao distrito de Anhanduí. A área abriga famílias com forte vínculo histórico e cultural, que mantêm vivas suas tradições em meio à cidade. A comunidade foi formada por ex-escravizados que chegaram à região nos anos 1900.

A proposta é garantir que 61 idosos quilombolas tenham acesso ao novo RG, aproximando os serviços de um território historicamente marcado pela luta por visibilidade, reconhecimento e cidadania.

Segundo a superintendente de Política de Direitos Humanos, Priscilla Justi, a iniciativa reforça o compromisso com a inclusão. “Estamos falando de uma comunidade tradicional e de uma população que, historicamente, foi deixada à margem das políticas públicas. Levar os serviços até esses territórios é garantir que os direitos cheguem para todos, especialmente para quem mais precisa”, afirmou.

Além da emissão do RG, a comunidade também receberá orientações sobre os direitos da pessoa idosa e atendimento humanizado pelas equipes da SDHU e da Sejusp.

Já na terça-feira, a ação será realizada no Cras Anhanduí, unidade da assistência social que atende famílias em situação de vulnerabilidade na região. No local, estão previstas 80 emissões de RG para idosos acompanhados pelo serviço.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento, a escolha do Cras como ponto de atendimento reforça a estratégia de descentralizar o acesso à documentação básica, levando o serviço até onde vivem os cidadãos, com o apoio das equipes técnicas da assistência social e da segurança pública.

“Os Cras são espaços de acolhimento e porta de entrada para os direitos sociais. Quando unimos forças com a Sejusp para garantir o RG aos nossos idosos, estamos promovendo mais do que um serviço, estamos reafirmando o valor dessas pessoas e a necessidade de proteger quem tanto contribuiu para a nossa cidade”, destacou a secretária.

O prazo para a entrega dos documentos é de cerca de 30 dias, e a distribuição será feita pelos técnicos da SDHU.

A ação de prestação de serviços é realizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) e da Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU).

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

