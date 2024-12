Prefeitura entrega novos equipamentos tecnológicos para a Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), entregou na manhã desta terça-feira (10), 92 novos computadores para a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). A iniciativa reforça o compromisso com a modernização tecnológica, fundamental para aprimorar o atendimento ao cidadão, garantindo mais eficiência e qualidade nos serviços oferecidos.

“A Agetec tem desempenhado um papel estratégico nos últimos anos ao realizar um amplo levantamento dos equipamentos que compõem o parque tecnológico da Prefeitura. Esse trabalho permitiu identificar as principais necessidades dos órgãos municipais e planejar ações para modernizar e fortalecer a infraestrutura tecnológica. Como resultado, foram implementadas melhorias significativas, incluindo a entrega desses novos equipamentos para a Secretaria Municipal de Assistência Social, reforçando o compromisso de garantir mais eficiência, segurança e qualidade nos serviços prestados à população, explicou o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage.

A implementação de computadores modernos possibilita a utilização de softwares avançados, que tornam mais simples a gestão de informações, o monitoramento de demandas e a adaptação do atendimento às necessidades específicas. Com maior velocidade no processamento de dados e eficiência no gerenciamento de tarefas simultâneas, esses equipamentos aprimoram a operação, proporcionando serviços mais rápidos, precisos e alinhados às expectativas da população.

“A atualização dos equipamentos trará uma grande melhoria no atendimento, graças à alta velocidade e tecnologia de ponta dos novos dispositivos. Isso reduzirá significativamente as oscilações e falhas que ocorriam com os equipamentos antigos, resultando em um ganho expressivo de tempo, que é um recurso valioso nos dias de hoje. Com essa otimização, será possível atender um maior número de pessoas de forma mais eficaz, evitando os problemas frequentes de travamento nos computadores obsoletos. Estamos renovando todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o principal benefício será a agilidade no atendimento, reduzindo o tempo de espera e consequentemente, as filas”, afirmou o secretário de Assistência Social, José Mario Antunes.

A entrega desses novos equipamentos será essencial não apenas para melhorar o atendimento e a produtividade da SAS, mas também para avançar na implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações. Essa ferramenta moderna transforma a gestão de processos administrativos ao eliminar o uso de documentos em papel, promovendo a digitalização completa de procedimentos.

O SEI permite a produção, edição, assinatura e tramitação virtual de processos e documentos, trazendo inovações como o compartilhamento de informações institucionais em tempo real e o fim da dependência de documentos físicos. Isso resulta em redução significativa de custos com transporte, papel, impressoras, toner e outros materiais de escritório, além de otimizar o uso do espaço físico, minimizando a necessidade de depósitos e arquivos.

Entre seus recursos mais revolucionários está a capacidade de oferecer controles estatísticos, fundamentais para a gestão de prazos e o acompanhamento da produtividade, tornando os processos mais ágeis, transparentes e eficientes.