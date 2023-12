Prefeitura elabora estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico em 2024

A Prefeitura Municipal de Campo Grande na gestão da Prefeita Adriane Lopes está elaborando estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico em 2024, visando grandes avanços para a cidade. A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) divulgou um conjunto de iniciativas que serão implementadas ao longo do próximo ano.

Uma das principais prioridades do Secretário da pasta Adelaido Vila da Sidagro é a conclusão das obras de reforma das incubadoras municipais. Estes espaços oferecem suporte a empreendedores de pequenos negócios, fornecendo orientação técnica, mentoria, acesso a crédito e espaço físico. A conclusão destas obras ampliará o acesso a esses benefícios, contribuindo para o desenvolvimento da economia local.

Outra ação crucial é a entrega da ponte que conectará o Polo Oeste ao Nova Campo Grande. Essa ponte encurtará o trajeto para quem reside na região, facilitando o acesso às indústrias no polo e potencialmente atraindo novos investimentos, gerando empregos.

O secretário Adelaido também está explorando novas áreas para inclusão no Prodes – Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande. Este programa oferece incentivos fiscais e financeiros a empresas que se instalam em áreas estratégicas para o crescimento econômico da cidade, visando atrair investimentos e promover a geração de empregos.

No âmbito internacional, a secretária busca ampliar a promoção de Campo Grande no exterior, participando de feiras e missões internacionais, formalizando acordos e organizando eventos com temáticas internacionais para sensibilizar e capacitar empresários sobre oportunidades de mercado.

Considerando o avanço das obras do Corredor Bioceânico, a Sidagro incentivará projetos econômicos, produtivos e logísticos para fortalecer a competitividade e presença regional das empresas locais, utilizando a Rota de Integração Latino-Americana (RILA) para impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Além disso, a Sidagro visa aumentar a autossuficiência na produção de hortifruticultura, fortalecendo programas de aquisição de alimentos para beneficiar mais produtores, contribuindo para a segurança alimentar e promovendo a inclusão social.

A Prefeitura de Campo Grande também pretende investir na economia sustentável e transparência em 2024. Na área de sustentabilidade, a Sidagro concentrará esforços no fortalecimento das cadeias produtivas de reciclados, promovendo a conscientização ambiental e oferecendo incentivos fiscais e financeiros a empresas que adotem práticas de reciclagem.

Adicionalmente, a continuidade da publicação do Boletim Econômico fornecerá mensalmente dados sobre a atividade econômica, mercado de trabalho e inflação em Campo Grande, contribuindo para a transparência na gestão pública e o planejamento de políticas.

O ano de 2023 foi marcado por realizações significativas da Prefeitura, incluindo a inauguração do ParkTec CG, um hub de tecnologia, inovação e economia criativa, a entrega do Monumento Rila, e o início da revitalização das incubadoras municipais. Também foram promovidas ações de capacitação, internacionalização e fomento à inovação, com destaque para o Escritório Internacional de Campo Grande.

Adelaido Vila secretário titular da Sidagro dedicou esforços ao desenvolvimento do agronegócio e buscando segurança alimentar, oferecendo cursos, promovendo feiras e apoiando a agricultura familiar e oferecendo todo suporte na produção e no destino dos alimentos. Destacam-se iniciativas como a oferta do Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos, a criação de hortas urbanas e o suporte à produção agrícola nos distritos de Rochedinho e Anhanduí.

A prefeita Adriane Lopes destaca a visão de transformar Campo Grande em um polo de tecnologia e inovação, impulsionando o empreendedorismo e oportunidades para a população. Em resumo, as ações planejadas para 2024 refletem o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento econômico, promovendo crescimento, geração de empregos e oportunidades para a comunidade.

Com informações da CDL.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: