Prefeitura e UFGD oferecem vagas para adolescentes em projeto de Beach Tennis

Ação voltada para os jovens e realizada no Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, torna mais acessível em Dourados a prática da modalidade esportiva que tem conquistado o público

A Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Esportes (Funed) e em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) inova com projeto de beach tennis gratuito para a população. As aulas serão ofertadas no Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, e atenderão adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. As inscrições vão de 6 a 20 de fevereiro (veja como se inscrever abaixo).

O diretor-presidente da Funed, Salim Raidan cita que a ação é um pedido do prefeito Marçal Filho e visa incentivar a prática esportiva, tornando mais acessível uma modalidade que tem conquistado os jovens, proporcionando local e equipamentos adequados e acompanhamento profissional.

Salim destaca o lado social dessa parceria. “O beach tennis tem caído no gosto dos jovens e é um esporte prazeroso e dinâmico, mas como as raquetes têm um custo alto e é preciso contar com uma estrutura adequada, por meio desta parceria, o prefeito Marçal Filho viu uma forma de tornar a modalidade mais acessível para os nossos adolescentes e, assim, incentivar qualidade de vida e lazer”, enfatiza.

As aulas acontecerão aos sábados, das 7h às 11h e serão coordenadas pelo professor Deyvid Rizzo. São doze vagas para o público feminino e doze vagas para o público masculino, destinadas para adolescentes devidamente matriculados em escolas públicas, da comunidade externa (com renda entre um salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos de renda mensal total).

Os interessados precisam fazer a inscrição online, aqui.

Será realizado um sorteio para definir os participantes que se enquadrem nos critérios do projeto via rede social da ação (@beachtennisufgd), no dia 21/02, às 12h. O início das aulas está previsto para o dia 08 de março.