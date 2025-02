Prefeitura de Ribas do Rio Pardo investe na recuperação asfáltica da cidade

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo está promovendo um amplo processo de recuperação da pavimentação asfáltica danificada, visando restabelecer a segurança, a durabilidade e a funcionalidade das vias públicas do município. A iniciativa faz parte de um investimento estratégico para garantir melhores condições de mobilidade urbana e qualidade de vida para a população local.

O serviço será realizado pela empresa Isocon Engenharia, contratada através da Secretaria de Infraestrutura por meio do processo de número 008/2025, com um investimento de R$ 4.724.971,08. Entre as principais intervenções previstas estão:

– Remendo profundo, com reenquadramento mecânico, escavação e compactação do material de base;

– Recomposição manual de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para fechamento de vala e remendo;

– Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.

A manutenção das vias públicas traz benefícios diretos aos cidadãos, como maior segurança no trânsito, redução de congestionamentos e melhoria na fluidez da mobilidade urbana. Além disso, a conservação das ruas e avenidas impulsiona o transporte eficiente de bens e pessoas, favorecendo o crescimento econômico e atraindo novos investimentos para o município.

Com o rápido crescimento de Ribas do Rio Pardo, manter uma infraestrutura viária de qualidade é essencial para garantir que o desenvolvimento econômico e social da cidade continue de forma sustentável. Pequenos danos no asfalto podem se transformar em problemas mais graves e custosos quando não tratados a tempo, tornando fundamental essa intervenção emergencial.

Este investimento reforça o compromisso da gestão municipal em promover melhorias concretas para os moradores, consolidando Ribas do Rio Pardo como um município próspero, seguro e estruturado.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a infraestrutura do município e continua trabalhando para garantir melhorias que beneficiem toda a população, tornando Ribas do Rio Pardo um local cada vez melhor para se viver, trabalhar e investir.