Prefeitura de Corumbá oferece cursos a população em parceria com a EscolaGov

Cursos gratuitos estão disponíveis para a população gratuita fazer, a prefeitura de Corumbá em parceria com a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (EscolaGov).

Para acessar os cursos, basta o interessado acessar o site da Escolagov e depois fazer um cadastro, escolher uma das opções oferecidas.

EscolaGov

Criada no ano 2000, a Escolagov promove a valorização e o desenvolvimento do servidor público, com programa permanente de capacitação para proporcionar qualidade, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados ao cidadão.

Os cursos oferecidos pela Escolagov estão disponíveis no site https://www.escolagov.ms.gov.br/. O telefone para contato é (67) 3321-6100.

