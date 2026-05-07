Prefeitura adia Ação Agro Social por conta do alerta de tempestades e frio

Programação será mantida na nova data e no mesmo local conforme comunicado

Nesta quinta-feira (07), a Prefeitura de Campo Grande informou que a edição da Ação Agro Social, inicialmente prevista para este sábado (09) foi transferida para o dia 30 de maio. A Prefeitura reforça que a programação será mantida integralmente na nova data.

O local e horário estão mentidos, o evento ocorre na Comunidade Negra Rural Quilombola Chácara do Buriti, das 8h às 13h.

Segundo a prefeitura, a alteração da data ocorreu seguindo orientação da Defesa Civil, em razão da previsão de chuvas intensas para o final de semana, com possibilidade de ventos acima de 90 km/h.

A medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança dos produtores rurais, equipes envolvidas e parceiros que participarão da ação. A Ação Agro Social é realizado pela Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável).

O evento centraliza atendimentos e serviços voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, além de ações nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica e emissão de documentos para os interessados.

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