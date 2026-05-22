Prefeitura abre licitação para asfaltar bairros de Campo Grande

Obras de infraestrutura devem atender regiões do Anhanduizinho, Lagoa e Lageado com asfalto e drenagem
A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou, nesta sexta-feira (22), em edição extra do Diogrande (Diário Oficial do Município), a abertura do processo licitatório para asfaltar dez bairros da Capital. A concorrência será realizada de forma eletrônica. Empresas interessadas em disputar os lotes podem enviar as propostas até as 7h44 do dia 11 de junho de 2026.
A abertura da sessão pública de disputa de preços está marcada para as 7h45 do mesmo dia, por meio do portal eletrônico de compras da Prefeitura. O edital completo pode ser consultado no PNCP (Portal da Transparência do município e no Portal Nacional de Contratações Públicas).
“Acabou de ser publicado no Diário Oficial o edital de licitação de pavimentação de bairros importantes da nossa cidade onde eu já estive conversando com as pessoas e que há muitos anos aguardam essa transformação. Quero agradecer à bancada federal e à nossa equipe de trabalho. Daqui a alguns dias eu vou estar no bairro com vocês dando a ordem de serviço”, afirmou.
O investimento desta etapa é de R$ 42,9 milhões. O restante do montante é proveniente da bancada federal e de outros aportes. Confira:
– R$ 100 milhões da bancada federal;
– R$ 156 milhões do programa Avançar Cidades, além de contrapartida do município, em uma atuação conjunta entre os entes públicos para ampliar a infraestrutura urbana da Capital.
O projeto prevê a execução de 12,48 quilômetros de intervenções, divididas em quatro lotes, incluindo pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem de águas pluviais e sinalização viária.
O prazo de conclusão dos trabalhos varia entre seis e nove meses após o início das obras.
Os bairros beneficiados ficam nas regiões urbanas do Anhanduizinho, Lagoa e Lageado. Confira:
– Aero Rancho
– Vila Nogueira
– Vila Aimoré
– Vila Amapá
– Jardim das Nações
– Jardim Los Angeles
– Residencial Flores
– Parque Residencial União II
– Parque Residencial dos Girassóis
– Residencial Oliveira
Divisão dos investimentos por região
As obras foram distribuídas em lotes para acelerar o andamento dos serviços.
Lote 7 – Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá
Serão investidos R$ 12,8 milhões para pavimentação e drenagem de 2,82 quilômetros de vias.
Lote 8 – Jardim das Nações (1ª etapa)
O bairro receberá R$ 11,7 milhões em obras de infraestrutura, contemplando quase 5 quilômetros de pavimentação.
Lote 14 – Jardim Los Angeles (2ª etapa)
O investimento será de R$ 10,1 milhões em obras de drenagem, pavimentação e melhorias viárias.
Lote 22 – Residencial Flores, Parque Residencial União II, Parque Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira
As melhorias somam R$ 8,1 milhões em pavimentação, drenagem e sinalização viária.
De acordo com o município, os recursos para o pacote de obras são provenientes de operações de crédito, convênios federais e contrapartida do Tesouro Municipal. A prefeita da Capital ressaltou que as intervenções atendem a pedidos antigos dos moradores.
“Acabou de ser publicado no Diário Oficial o edital de licitação de pavimentação de bairros importantes da nossa cidade, onde eu já estive conversando com as pessoas e que, há muitos anos, aguardam essa transformação. Quero agradecer à bancada federal e à nossa equipe de trabalho. Daqui a alguns dias, vou estar no bairro com vocês, dando a ordem de serviço”, afirmou Adriane Lopes.
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