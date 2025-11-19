Prefeita sanciona lei que prevê reajuste para professores nos próximos cinco anos

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), sancionou a lei que autoriza a integralização do valor do Piso Nacional do Magistério na Capital. A Lei nº 7.523 foi publicada na edição desta quarta-feira (19) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). Há anos a categoria luta por reajuste salarial e equiparação da remuneração correspondente ao Piso do Magistério.

Diante disso, a Prefeitura da Capital atendeu ao pedido da classe e do sindicato, e oficializou a repactuação da Lei do Piso. A partir de agora, professores da Reme (Rede Municipal de Ensino), que possuem carga horária de 20 horas semanais, vão ganhar o Piso Nacional integral, o qual corresponde a R$ 4.800,00, até 2030.

O reajuste será dividido por ano, de 2026 a 2030. Confira:

2026: maio – reposição de 100% da correção anual do Piso Nacional, 2% de reajuste em janeiro e 3% de reajuste em setembro;

2027: maio – reposição de 100% da correção anual do Piso Nacional e 5% de reajuste em setembro;

2028: maio – reposição de 100% da correção anual do Piso Nacional e 5% de reajuste em setembro;

2029: maio – reposição de 100% da correção anual do Piso Nacional e 5% de reajuste em setembro;

2030: maio – reposição de 100% da correção anual do Piso Nacional e 5% de reajuste em setembro.

A incorporação da verba indenizatória dar-se-á tão logo os reajustes e reposições anuais atinjam a equivalência de 90% do piso nacional.