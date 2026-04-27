PrefCG prorroga validade de concurso por mais dois anos

A Prefeitura de Campo Grande oficializou, na tarde desta segunda-feira (27), a prorrogação por mais dois anos da validade do Concurso Público de Provas e Títulos para professores da Rede Municipal de Ensino (Reme), realizado em 2023. A medida foi formalizada por meio do Decreto nº 16.608, garantindo a continuidade das convocações de profissionais aprovados.

O concurso, publicado anteriormente no Diogrande nº 7.488, de 3 de maio de 2023, teria sua validade encerrada neste mês. Com a prorrogação, a administração municipal amplia o prazo para chamar novos professores, conforme a necessidade da rede.

Durante o ato, a prefeita Adriane Lopes destacou que a iniciativa acompanha o crescimento da rede municipal e a ampliação do número de alunos. “A prorrogação do concurso acompanha o crescimento da nossa rede municipal de ensino. Com o aumento do número de alunos, também cresce a necessidade de mais professores em sala de aula. Essa medida garante que possamos continuar realizando convocações conforme a demanda, especialmente diante da entrega de novas unidades escolares”, disse.

Ainda segundo a Chefe do Executivo Municipal, a medida permite dar continuidade ao planejamento educacional do município, garantindo a reposição de profissionais e o atendimento à expansão das unidades escolares. A prefeita também ressaltou que novas escolas estão em fase de conclusão, o que pode demandar a contratação de mais professores ao longo do período de vigência prorrogado.

A decisão também foi comentada pelo presidente Associação Comercial dos Proferssores (ACP), Gilvano Bronzoni, que contextualizou o cenário da educação no município em relação ao restante do país.

“Campo Grande já supera a média nacional no número de professores efetivos, reforçando o compromisso com a valorização da educação e o ingresso por concurso público. Com a prorrogação, o município avança no planejamento de novas convocações para os próximos dois anos, ampliando o quadro da rede municipal de ensino”.

Representando o Legislativo, o vereador Professor Juari, presidente da Comissão de Educação e Desporto, enfatizou o impacto da medida para os profissionais aprovados. “ A aprovação em concurso exige esforço, e a prorrogação garante mais segurança e esperança aos profissionais que aguardam convocação. É uma conquista do magistério, resultado de diálogo e compromisso com a educação pública”.

Com a publicação do decreto, a medida já está em vigor e passa a produzir efeitos imediatos, assegurando mais tempo para o chamamento de professores e fortalecendo a estrutura da educação pública municipal.

Por Prefeitura de Campo Grande