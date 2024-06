Porto Murtinho registra a terceira menor umidade do ar do Brasil

Porto Murtinho, a 438 km de Campo Grande, registrou a terceira menor umidade relativa do ar do Brasil na última quarta-feira (12), comparável ao nível de deserto.

Conforme levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade sul-mato-grossense marcou 15% de umidade do ar, ficando atrás apenas de Barretos (SP) com 14% e de João Pinheiro (MG) com 15%.

Amambai, município a 351 de Campo Grande, ficou na décima colocação, com 20%.

A tendência meteorológica não indica nenhuma mudança no tempo pelo menos até os dias 18-19 de junho, com a aproximação de uma nova frente fria. Porém ressalta-se o acompanhamento das previsões semanais devido às incertezas

inerentes às previsões que ultrapassam três dias.