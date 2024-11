Por mais um dia, meteorologia coloca todas as cidades de MS em alerta para chuvas intensas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) voltou a colocar por mais um dia, os 79 municípios de Mato Grosso do Sul quanto à possibilidade de chuvas intensas nesta quarta-feira (20).

De acordo com o aviso, as chuvas podem ter acumulado de até 50 milímetros em 24h, acompanhadas de rajadas de vento. O alerta segue até as 9h desta quinta-feira (21).

A previsão se dá por conta da aproximação de uma frente fria oceânica que avança sobre o Estado. São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, ocorrer de forma mais intensa.

As instabilidades também ocorrem devido a disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno. Aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de instabilidades em MS. Nestes dias, podem ocorrer acumulados de chuva significativos.

