Site é disponibilizado para população dar sugestões de melhorias para os bairros de Campo Grande

Seu bairro precisa de uma melhoria urgente ou problema recorrente? A população de Campo Grande pode enviar sugestões para a definição das prioridades a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) – documento que detalha as previsões das receitas que a Prefeitura de Campo Grande irá arrecadar e fixa as despesas para o ano seguinte.

A colaboração popular deve ser realizada entre o período de 12 de março a 7 de abril pelo endereço eletrônico http://campogrande.ms.gov.br/orcamento. Para participar, basta responder de maneira ­on-line ao questionário disponível.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues disse que a participação da população é essencial “Pretendemos ampliar a participação social, que a população tenha voz na discussão do orçamento municipal e na definição de obras e ações prioritárias. Para nós, é importante saber quais são as demandas dos moradores. Por isso, convidamos todos a participarem e nos ajudarem a definir os investimentos prioritários para 2026”.

Em 2024, 25.886 pessoas exerceram a cidadania e participaram da escolha das obras, serviços e ações sociais para seus bairros. O número superou a participação em 2023, quando 10.640 campo-grandenses contribuíram para o planejamento orçamentário.

Essa conutla é realizada por meio do Sistema Municipal de Planejamento (SMP).

Como funciona o Orçamento Comunitário Participativo

A Coordenação do SMP promove anualmente a discussão da priorização de obras, serviços e ações sociais para orientar a elaboração da peça orçamentária anual da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

A população sugere prioridades e os Conselheiros Regionais, membros dos sete Conselhos das Regiões Urbanas de Campo Grande, votarão as principais prioridades de cada Região Urbana. O resultado da votação é encaminhado aos órgãos e entidades competentes da administração pública municipal para conhecimento e verificação da possibilidade de atendimento.

Reuniões Públicas

Conforme o Edital n. 12/2025/SMP, de 28 de fevereiro de 2025, as reuniões públicas acontecerão entre os dias 15 de março a 7 de abril. Além das sete Regiões Urbanas, os distritos de Anhanduí e Rochedinho também participarão do processo do Orçamento Comunitário Participativo.

Distrito de Anhanduí

Data: 15 de março de 2025 (sábado)

Horário: 8h30min

Local: Escola Municipal Isauro Bento Nogueira

Endereço: Rua Mairiporã, 986

Distrito de Rochedinho

Data: 16 de março de 2025 (domingo)

Horário: 8h30min

Local: Escola Municipal Barão do Rio Branco

Endereço: Rua Guia Lopes, s/n, Rod MS 010

Região Urbana do Lagoa

Data: 17 de março de 2025 (segunda-feira)

Horário: 18h30min

Local: Escola Municipal Nagen Jorge Saad

Endereço: Rua Panambi Verá, 199 – Tijuca

Região Urbana do Bandeira

Data: 18 de março de 2025 (terça-feira)

Horário: 18h30min

Local: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb

Endereço: Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Região Urbana do Prosa

Data: 25 de março de 2025 (terça-feira)

Horário: 18h30min

Local: Escola Municipal Elpídio Reis

Endereço: Rua Tertuliana Ghersel Cattaneo, s/n – Mata do Jacinto

Região Urbana do Imbirussu

Data: 27 de março de 2025 (quinta-feira)

Horário: 18h30min

Local: Escola Municipal Irmã Irma Zorzi

Endereço: Rua Guaianás, 260 – Vila Sílvia Regina

Região Urbana do Centro

Data: 1º de abril de 2025 (terça-feira)

Horário: 18h30min

Local: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb

Endereço: Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Região Urbana do Anhanduizinho

Data: 3 de abril de 2025 (quinta-feira)

Horário: 18h30min

Local: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb

Endereço: Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Região Urbana do Segredo

Data: 7 de abril de 2025 (segunda-feira)

Horário: 18h30min

Local: CRAS – “Renato Pereira Guedes” – Estrela do Sul

Endereço: Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo s/n – Conj. Residencial Estrela do Sul.

