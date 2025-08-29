População agora pode acompanhar em tempo real a média de espera nas unidades de saúde da Capital; entenda

A população de Campo Grande passa a contar com mais transparência nos atendimentos da rede de urgência e emergência. Isso porque já está em funcionamento nas UPAs e CRSs o novo SiGS (Sistema de Gestão de Saúde), ferramenta desenvolvida pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para modernizar e unificar o fluxo de informações nas unidades.

Com o sistema, os pacientes terão acesso em tempo real à média de espera para atendimento médico, escala de profissionais de plantão e disponibilidade de leitos e equipamentos, facilitando o acompanhamento da sua própria jornada dentro do serviço de saúde.

“O grande ganho está na transparência. O paciente saberá quanto tempo, em média, vai aguardar para ser atendido e quantos são os profissionais de plantão naquela unidade. Isso traz mais confiança e aproxima a população do serviço”, destaca a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Além de garantir transparência, o SiGS é um importante aliado dos gestores, que passam a contar com dados atualizados para planejar e melhorar a qualidade do atendimento. Entre as ferramentas disponíveis estão: gestão de leitos e pacientes, protocolo de classificação de risco padronizado e monitoramento da média de espera.

“Esta ferramenta facilita a tomada de decisões, como, por exemplo, o envio de uma equipe móvel para reforçar o atendimento em uma determinada unidade onde o fluxo de atendimento está mais intenso”, comenta a coordenadora da rede de atenção à urgência e emergência, Ana Paula Cangussu.

O sistema pode ser acessado através da página principal da Prefeitura de Campo Grande ou clicando neste link.