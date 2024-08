Ponta Porã é contemplada com 186 novas moradias em parceria com o Governo de MS

Município fronteiriço receberá investimentos de R$ 32,5 milhões para construção de casas no Residencial Professora Elfrida Winckler Antunes

O Governo de Mato Grosso do Sul garantiu a construção de 186 novas moradias para o município de Ponta Porã. O anúncio foi oficializado por meio de uma portaria do Ministério das Cidades, publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (9), que autorizou a contratação do empreendimento habitacional no Residencial Professora Elfrida Winckler Antunes.

As novas unidades habitacionais serão viabilizadas por meio de um investimento total de R$ 32.547.298,60. Desse montante, R$ 24.180.000 são provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que apoia o programa Minha Casa Minha Vida. Complementando esse valor, o Governo do Estado está aportando uma contrapartida de R$ 8.367.298,60, reafirmando seu compromisso em ampliar o acesso à moradia para a população de Ponta Porã.

A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), em parceria com o município de Ponta Porã, que doou o terreno, será responsável por garantir a execução do projeto. A publicação oficial sobre as moradias pode ser encontrada na Edição 153, Seção 1, Página 33 do Diário Oficial da União.

“A entrega dessas casas é um passo significativo para reduzir o déficit habitacional em Mato Grosso do Sul. Cada nova moradia representa uma oportunidade de futuro melhor para centenas de famílias, e o nosso trabalho na Agehab é assegurar que esses projetos se concretizem com a qualidade e eficiência que a população merece”, explica a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, as novas moradias são uma demonstração clara do compromisso do governador Eduardo Riedel em proporcionar a realização do sonho da casa própria para centenas de famílias sul-mato-grossenses.

“Essas moradias vão além de simples construções; elas simbolizam o empenho do Governo do Estado em assegurar dignidade e qualidade de vida às famílias de Ponta Porã. A parceria com a União e o município é essencial para que possamos continuar expandindo o acesso à moradia e impulsionando o desenvolvimento regional”, destaca Peluffo.

Mais moradias

Além das 186 unidades em Ponta Porã, o Governo do Estado está viabilizando a construção de outras 192 moradias no Residencial Jorge Amado, localizado no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Este empreendimento, atualmente em fase de contratação pela Caixa Econômica Federal, contará com um investimento total de R$ 37.226.796,14.

Desse valor, R$ 32,640 milhões serão disponibilizados pela União com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), enquanto R$ 4.586.796,14 virão de contrapartida estadual. O residencial será construído em parceria com a iniciativa privada.

No total, o Governo do Estado está garantindo 375 novas moradias para os municípios de Ponta Porã e Campo Grande, com mais de R$ 13 milhões em contrapartida estadual, reforçando o compromisso com a ampliação do acesso à moradia em Mato Grosso do Sul.

Com Informações Comunicação Seilog/Agesul

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram