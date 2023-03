Polícia prende três condutores alcoolizados durante operação Lei Seca

Durante a Operação Lei Seca realizada neste sábado (4), na rua Praia Grande (região Lagoa), em Campo Grande, agentes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizaram 211 testes de etilômetro, usado para verificar se o cidadão está conduzindo veículo mesmo depois de ingerir bebida alcoólica.

Ruben Ajala, chefe de fiscalização do Detran, divulgou que durante a Operação, foram abordados 149 carros, 62 motocicletas e cinco caminhões, totalizando os 211 veículos. “Temos notado nessas operações é que as pessoas ainda não se conscientizaram que a mistura de álcool e direção não combinam”, alerta Ajala

Como resultado, 32 notificações foram emitidas, incluindo cinco recusas em fazer o teste de alcoolemia, dois casos de flagrante de embriaguez ao volante, 10 notificações por dirigir sem a CNH e nove por permitir que pessoas sem habilitação dirigissem. Além disso, cinco veículos foram recolhidos e três pessoas foram levadas à delegacia por dirigirem embriagadas.

Outra operação foi realizada em Dourados, onde a blitz ocorreu das 22h do sábado até às 2h30 de hoje, e resultou em 30 notificações, incluindo quatro casos de licenciamento vencido, quatro de condutores sem a CNH e quatro por avançar o sinal vermelho. O Detran informou que as operações têm como objetivo reduzir o número de acidentes causados por motoristas embriagados e garantir a segurança no trânsito.