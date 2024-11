PMR fará operação de fiscalização especial neste feriado prolongado

Nesta quinta-feira (14), a PMR (Polícia Militar Rodoviária), iniciará uma operação de fiscalização especial a partir das 8h da manhã, com o objetivo de evitar infrações de trânsito nas rodovias, que poderá ocorrer no feriado prolongado da Proclamação da República.

A ação será realizada até 6h da manhã de domingo (18), e contará com 20 viaturas distribuídas nas bases operacionais, com cerca de 105 policiais militares.

Conforme a PMR, o condutor que pegar estrada deverá estar atento se o veículo está com a manutenção em dia e em caso da viagem ser longa, estudar estratégias de pontos de paradas para descanso.

Além disso, o condutor deve redobrar a atenção em tempo de chuva.

