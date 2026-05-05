Pioneira do MPMS e única mulher no primeiro concurso do Estado, Marlene Coura morre aos 79 anos

A procuradora de Justiça aposentada Marlene Coura morreu na noite de segunda-feira (4), em Campo Grande. Figura histórica do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, ela marcou época ao se tornar a única mulher aprovada no primeiro concurso da instituição, realizado em 1979, logo após a criação do Estado.

Natural de São Paulo, Marlene ingressou na carreira em maio de 1980, quando foi nomeada promotora de Justiça na comarca de Bela Vista. Ao longo da trajetória, também atuou em Ponta Porã e na Capital, onde integrou a 13ª e a 7ª Promotorias de Justiça, consolidando sua atuação em diferentes áreas do Ministério Público.

Em 1991, foi promovida ao cargo de procuradora de Justiça, o mais alto da carreira, e, três anos depois, em agosto de 1994, aposentou-se. Sua trajetória coincide com o período de estruturação do MP sul-mato-grossense, criado após a divisão do antigo Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, participou ativamente da consolidação das áreas de atuação da instituição e exerceu funções estratégicas, como integrante do Conselho Superior e assessora da Procuradoria-Geral de Justiça.

No segundo grau, destacou-se pelos pareceres técnicos apresentados junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com atuação voltada à correta aplicação da lei. Em nota, o procurador-geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, ressaltou a relevância de Marlene na formação de gerações dentro da instituição, destacando seu papel como mentora de membros e servidores.

O velório ocorre nesta terça-feira (5), no Cemitério Parque das Primaveras, com início às 8h. O sepultamento está previsto para o início da tarde, no mesmo local.