Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel para distribuidoras

Valor do litro do diesel A nas refinarias cairá R$0,12 a partir desta sexta-feira (18); impacto na bomba será de R$0,10 por litro

A Petrobras informou que vai reduzir em R$0,12 por litro o preço de venda do diesel A – antes da adição obrigatória de biodiesel – para as distribuidoras a partir desta sexta-feira (18). Com o corte, o valor médio do combustível nas refinarias passará a ser de R$3,43 por litro.

Segundo a estatal, a redução impacta parcialmente o preço final pago pelos consumidores, já que o diesel B, vendido nos postos, é composto por 86% de diesel A e 14% de biodiesel, conforme regra vigente desde 2023 definida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O biodiesel é adicionado para reduzir o nível de poluição do combustível.

Com a nova redução, a parcela da Petrobras no preço do diesel B ao consumidor final será de R$2,95 por litro, o que representa uma queda de R$0,10. O preço que chega ao consumidor, no entanto, ainda depende de outros componentes, como tributos estaduais e federais e a margem de lucro de distribuidoras como BR, Ipiranga, Ale e Raízen (Shell/Cosan).

Desde dezembro de 2022, a Petrobras contabiliza uma redução acumulada de R$1,06 por litro no valor do diesel fornecido às distribuidoras, o que corresponde a um recuo de 23,6%. “Considerando a inflação do período, esta redução é de R$1,59/ litro ou 31,7%”, detalha a companhia.

A última queda no preço do diesel havia sido anunciada no dia 31 de março.

