Patrimônios históricos de MS receberão investimento de R$ 18 milhões para restauração

As propostas foram aprovadas para contemplar herança da Capital e Corumbá

Governo do Estado receberá cerca de R$ 18 milhões para projetos de restauração de locais considerados patrimônio histórico em Mato Grosso do Sul, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A União aprovou cinco propostas em Corumbá e uma na Capital. O termo de compromisso foi assinado na sexta-feira (05).

A obra que ganhou o recurso na Capital foi o Complexo Ferroviário de Campo Grande. Após anos de espera o espaço ganhará uma nova estrutura, a proposta sugere que o espaço seja revertido em um espaço cultural, e designa o uso do local para abrigar um Centro Municipal de Cultura. O projeto deve contemplar também os galpões da Rotunda. Ao todo, a obra terá o custeio de R$ 800 mil. A antiga ferroviária, como conhecida pelos moradores locais, é tombado como patrimônio histórico nas esferas municipal, estadual e federal.

O secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Marcelo Miglioli, destaca que o recurso era esperado pelo setor e pontua que o patrimônio histórico da cidade tem relevância como qualquer outra área da Capital.

“Todo recurso que vem para a nossa cidade é bem-vindo. Eu penso que nós temos que ir somando esforço no sentido de aumentar cada vez mais os investimentos na nossa capital. A gente tem muito desprendimento para isso. Então, eu analiso que todo recurso que venha, independente da área, ele é sempre bem-vindo e o patrimônio histórico é uma agenda importante para a cidade, então eu vejo com muito bons olhos toda vez que a gente tem injeção de recursos na nossa cidade”

Em Corumbá os projetos vão totalizar cerca de R$ 17.820 milhões. De acordo com a prefeitura municipal, uma das restaurações será no Antigo Presídio, que se tornará a Casa do Artesão, com o investimento de mais de R$ 3 milhões (R$ 3.124.677,00). As antigas celas serão transformadas em lojas e ateliês, onde os artesãos poderão expor e vender suas criações.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, adiantou que pretende dar incio em duas obras ainda este ano. Sendo uma delas o Antigo Mercadão, que ganhará revitalização junto com a requalificação da Praça Uruguai, com o valor superior a R$ 4,7 milhões (R$ 4.723.383,00). As obras incluem execução de cobertura, serviços de instalações elétricas e hidrossanitárias e a construção de instalações para pequenos produtos rurais. A outra obra é na Antiga Prefeitura, que receberá o recursos de mais de R$ 3 milhões (R$ 3.395.195,00) e contemplará a restauração completa do prédio histórico, que depois de pronto abrigará serviços administrativos e de atendimento à população.

O chefe do executivo também pontua que a sua gestão a prioridade era revitalizar o Antigo Mercadão da cidade, assim promovendo a economia, cultura e o turismo local. “Nosso comprometimento ainda esse ano, é iniciar as obras de recuperação do Antigo Mercadão e da Antiga Prefeitura. Recuperar e devolver o Mercadão Municipal é uma prioridade da nossa gestão para atender as famílias produtoras rurais e a população, promovendo um espaço não apenas de trocas comerciais, mas dando a população mais uma opção de lazer e promovendo também o turismo local”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Outro ponto com importância histórica e social para a cidade que ganhará uma mudança será o prédio do Antigo Hotel Internacional. O prédio já abrigou a sede do governo municipal e, atualmente, a propriedade se encontra em estado precário de preservação. Está previsto na obra serviços de instalações elétricas e hidrossanitárias, elevador e estacionamento, para que o prédio possa ser utilizado pela administração pública municipal. O valor do investimento será de quase R$ 4 milhões (R$ 3.943.609,00)

Por fim, Casarão da Comissão Mista também é um dos locais que será destinado o recurso. A obra está avaliada no valor de R$ 2,6 milhões (R$ 2.633.147,00). O prédio será adaptado para abrigar a Escola Municipal de Música e Coral e a Banda Municipal Manoel Florêncio.

Durante a assinatura do termo, o superintendente de Do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), João Santos, destacou que os investimentos feitos no Estado serão de suma importância para a valorização cultural e turística de Corumbá, além de também contemplar a preservação do Complexo Ferroviário, que faz parte da história do nascimento de Campo Grande.

“O início da cidade se deu aqui nessa região, então é mais do que necessário a gente valorizar essas edificações, mas acima das edificações, valorizar a memória ferroviária que está impregnada nessas paredes aqui”, frisa.

Após assinado o termo de compromisso, caberá às prefeituras de cada cidade iniciar os processos de licitação para contratação das empresas que ficarão responsáveis pela execução, tanto da elaboração do projeto do Complexo Ferroviário, quanto das obras de restauração em Corumbá.

Por Inez Nazira