Parque Ecológico do Sóter recebe instalação de Núcleo da Guarda Civil Metropolitana

Pertencente à Região Prosa, o Núcleo será inaugurado nesta quinta-feira (11), e atenderá principalmente o parque e os bairros Mata do Jacinto, Jardim Marabá, Giocondo Orsi, Vila Margarida e adjacências, levando aos moradores mais segurança.

A unidade contará com efetivo de 12 servidores de segurança pública 24 horas, em regime de revezamento de escala, atuando continuamente no patrulhamento do parque e nas rondas da região.

Para o suporte da equipe, a estrutura conta com sala administrativa equipada com mesa, cadeira, computador, ar-condicionado, além de dormitório com banheiro privativo, levando segurança e qualidade para o servidor atuar durante a jornada de trabalho.

