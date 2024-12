Para reforçar segurança em 58 municípios, Governo de MS entrega 77 viaturas à PM e Polícia Civil

Para reforçar as ações de segurança pública em todo o Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado entregou na manhã desta segunda-feira (16), 77 viaturas que serão destinadas para 58 municípios.

O governador Eduardo Riedel e a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) participaram da solenidade realizada no Comando Geral da PM, em Campo Grande.

“Hoje é um dia de celebrar, a bancada federal entendeu essa demanda do Estado, colocando 77 viaturas, através do Ministério da Justiça, que vem para reforçar esse investimento. Dias atrás entregamos 70 viaturas só em Campo Grande, com recursos próprios. Viaturas menores para o trânsito urbano, que responde muito bem aqui em Campo Grande, e dessa maneira a gente vai garantindo que a segurança pública permaneça como uma das melhores do país”, afirmou Riedel.

Com investimentos que superam R$ 22 milhões, os veículos serão empregados na Polícia Militar, Polícia Civil e na Coordenadoria Geral de Perícias.

“A entrega dessas viaturas, com recursos do Governo Federal, por meio de emendas da bancada de Mato Grosso do Sul, ocorre a pedido do governador, para a segurança pública, que é uma das melhores do Brasil”, disse Simone Tebet.

A diretora do FNSP (Fundo Nacional de Segurança Pública), do Ministério da Justiça, Camila Pintarelli, participou da entrega e pontuou sobre a integração entre o Governo Federal e o Estado, na promoção da segurança pública. “O compromisso com a segurança pública é de todos, e se a bancada continuar aportando emendas no Fundo Nacional de Segurança Pública, nós conseguimos executar em tempo recorde. Nossa equipe consegue comprar e entregar. E isso quem sai ganhando é a população de Mato Grosso do Sul, com 77 viaturas que certamente vão fazer a diferença aqui na segurança pública”.

As viaturas serão destinadas à Polícia Militar (40), Polícia Civil (20) e Coordenadoria Geral de Perícias (17). Os recursos utilizados para a aquisição desses veículos são oriundos de emendas da bancada federal de MS, as quais foram direcionadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para compor o Fundo Nacional de Segurança Pública e retornaram ao Estado. Também serão investidos R$ 2,9 milhões para aquisição de UR (Unidade de Resgate) para o CBBMS (Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul).

No início do mês, durante o lançamento da “Operação Boas Festas”, a Polícia Militar recebeu 70 viaturas para rodar em toda a Capital. Já as entregas desta segunda-feira (16/12) vão beneficiar a população de 58 municípios, entre eles Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, e Corumbá, com foco no municipalismo.

“Essas viaturas vão atender principalmente o interior. Na segunda-feira passada, o nosso governador destinou 70 viaturas para atender Campo Grande e os municípios do entorno. Somado às outras que nós já tínhamos, então são mais de 150 viaturas reforçando o policiamento na Capital, onde se concentra praticamente 38% das ocorrências do Estado. E hoje nós estamos entregando para atender a área rural. O campo merece toda a atenção”, disse o secretário Antonio Carlos Videira (Sejusp).

Os secretários Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil), também participaram da entrega juntamente com a senadora Tereza Cristina e o senador Nelson Trad Filho, além de deputados federais e estaduais, e representantes das Forças de Segurança do Estado.

Fundo Nacional

Nos próximos dois anos, Mato Grosso do Sul contará com mais R$ 30,3 milhões do FNSP, para auxiliar o Governo do Estado na implementação de ações permanentes de combate à violência e ao crime organizado, de acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

Por Agência de Notícias

