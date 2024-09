Prefeitura rescinde contrato com empresa e executa reforma da UBSF Los Angeles com equipe própria

A Prefeitura, por meio das secretariais municipais de Saúde (Sesau) e Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) começou no último fim de semana a executar com equipe própria a reforma da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Sebastião Luiz Nogueira, no bairro Los Angeles. Iniciada em outubro do ano passado pela empresa vencedora da licitação, a obra foi paralisada no início de dezembro e retomada no início de abril deste ano.

Como a empresa não vinha cumprindo o cronograma da obra mesmo tendo sido notificada várias vezes, a Prefeitura decidiu rescindir o contrato, conforme publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) do último dia 5 (quinta-feira).

“É uma obra complicada que tivemos a infelicidade de ter uma empresa que estava executado que deixou a desejar, e a prefeita tomou uma decisão corajosa, fizemos a rescisão do contrato, colocamos a nossa equipe aqui, pois esse é um compromisso da prefeita Adriane. Quero pedir desculpas à população pelo atraso, mas quero dizer que esse é o papel do gestor, ter coragem de fazer as coisas certas e vamos trabalhar forte para entregarmos essa obra o mais rápido possível para a população, porque a gente sabe e reconhece a necessidade dessa obra para a população dessa região”, afirmou Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

O valor da obra é de R$ 368.985,60 e a previsão é que seja concluída no prazo de 90 dias. Para os moradores do Los Angeles, a decisão da Prefeitura de assumir a obra para acabar com os atrasos foi recebida com alegria. Neusa dos Santos tem 79 anos e mora há três anos no Jardim Los Angeles. “Para nós isso é importantíssimo, e estava demorando demais (a reforma), pra gente tá muito sacrificado, tem que ir lá no Mário Covas, é longe e as vezes a gente chega lá e não dá certo de marcar a consulta, não tem vaga e a gente perde a viagem”, diz a moradora.

Genésio Matoso mora perto da UBSF do Los Angeles e percebeu que desde o fim de semana o movimento na obra aumentou bastante. Para ele, a conclusão da reforma da unidade de saúde vai ajudar no projeto de montar um comércio no local onde mora desde 2018.

“Para a população extremamente importante, e para mim que estou pensando em montar um comércio, quando começar a funcionar vai ser importante por causa do movimento. A saúde em primeiro lugar, e é importante essa obra estar ser concluída”.

