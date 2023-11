Papai Noel chega de City Tour a shopping da Capital

A magia do Natal chegou à cidade. A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) promoveu em parceria com o Shopping Campo Grande um passeio de City Tour com o Papai Noel para celebrar sua chegada.

Além dos ajudantes do bom velhinho, cinquenta crianças de 7 a 11 anos do Instituto Manoel Bonifácio (IMB) também participaram do passeio. Com gorros vermelhos e muita animação, os pequenos auxiliaram o Papai Noel na missão de distribuir sorrisos e acenos aos munícipes durante o percurso.

As crianças também aproveitaram para fazer seus pedidos. Os eletrônicos como celular e vídeo games foram os campeões, junto de bolas de futebol e bonecas. Mas a maior realização foi certamente o momento mágico vivido. “Eu nunca tinha andado neste ônibus e nunca fui ao shopping. Eu estou amando”, afirmou Samuel Batista, de 7 anos. “Esse passeio foi especial. Estava muito animado. Ganhamos camiseta, lanche, brincamos com o Papai Noel. Estou muito feliz!”, disse Alexandre Sena, de 9 anos.

Ivan França, que na ocasião representava o diretor-executivo do IMB, Nilson Almiro Marques, pontuou a grandiosidade da parceria para a instituição. “Desde quando ficaram sabendo da ação, as crianças ficaram muito empolgadas. É um passeio mágico, pois muitas delas nunca vieram ao centro da cidade e estão tendo a oportunidade de conhecer vários pontos importantes. Hoje, trouxemos seis crianças venezuelanas e imagina a importância em descobrir um pouco mais da cidade em que elas estão morando”. Acesse também: Quatro estabelecimentos são fiscalizados durante operação contra venda ilegal de fios de cobre