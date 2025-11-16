Pantanal registra precipitações e tem alívio nas temperaturas

Após semanas de calor extremo, a chuva voltou ao Pantanal sul-mato-grossense, ainda de forma menos acentuada, com registro de 27 mm entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada desta sexta-feira (14). Segundo o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), apesar do aumento da precipitação, não houve temporal, e as rajadas de vento alcançaram 32 km/h na região da Serra do Amolar.

Na bacia do Alto Paraguai, que engloba a Serra do Amolar, o acumulado de chuvas nos últimos 28 dias alcançou 68 mm, conforme dados do SGB (Serviço Geológico do Brasil). O maior volume registrado no Pantanal em 2025 ocorreu em abril.

De acordo com o IHP, as chuvas desta semana têm ajudado a amenizar as temperaturas após um período prolongado de calor intenso. Antes desse retorno da precipitação, a máxima registrada na estação meteorológica localizada na RPPN Acurizal, no extremo norte de Mato Grosso do Sul, chegou a 43,8 ºC.

Não houve registro de danos causados pelas rajadas de vento na região da Serra do Amolar, e a chuva contribui para um cenário mais estável e menos crítico em relação ao calor dos últimos dias.

Por Geane Beserra

