Apesar de estar com -61% nos focos de calor, MS inicia ação inédita de queima prescrita

Resultados obtidos com a técnica no Parque do Rio Negro poderão ser replicados em outras unidades de conservação

Com o objetivo de proteger e preservar o bioma Pantanal, localizado em Mato Grosso do Sul, instituições e órgãos públicos se uniram para executar uma ação inédita de queima prescrita no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.

Pela primeira vez, o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) realiza uma queima preventiva como forma de preparação para a TIF (Temporada de Incêndios Florestais) de 2025. O Parque do Rio Negro, com 78,3 mil hectares, localizado entre os municípios de Aquidauana e Corumbá, é a primeira unidade de conservação a receber a aplicação das técnicas do MIF (Manejo Integrado do Fogo). O último incêndio registrado na área ocorreu em 2021.

“A ideia é medir os resultados obtidos para, posteriormente, replicar a estratégia em outras unidades de conservação. Com isso, buscamos mitigar os efeitos de possíveis incêndios e reduzir prejuízos à fauna, flora e propriedades vizinhas”, explica o major Eduardo Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental do CBMMS.

A queima prescrita é uma técnica planejada e controlada, que visa reduzir a vegetação seca e formar barreiras naturais para impedir a propagação descontrolada do fogo durante a estação seca. A prática contribui significativamente para a preservação do ecossistema pantaneiro, minimizando os impactos dos incêndios de grandes proporções.

Além de prevenir queimadas, a ação também busca reduzir a quantidade de biomassa acumulada na vegetação, diminuindo os riscos de propagação do fogo. “A proposta do Manejo Integrado do Fogo, nesta ação de queima prescrita, tem a intenção de formar mosaicos nos quais, e caso o incêndio entre a intensidade dele é diminuído, facilitando o combate e o controle dessas chamas”, detalha o major Teixeira.

Durante a ação, também é feita a eliminação do material combustível acumulado ao longo dos anos dentro do Parque. “É uma oportunidade de mostrar que o fogo, como ferramenta de manejo, pode trazer benefícios significativos também para os produtores rurais. Quando bem orientado, o uso do fogo pode resultar em melhorias econômicas para a atividade pecuária. Com todas essas ações integradas, conseguimos reunir dados e parâmetros que comprovam que o fogo pode ser utilizado de forma estratégica tanto para a conservação da biodiversidade quanto para a produção sustentável”, disse Alexandre de Matos e Martins Pereira, analista ambiental do Prevfogo.

A operação teve início no domingo (6) e segue até a próxima semana. Participam da ação 42 profissionais, entre bombeiros, servidores do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), representantes do Ibama/Prevfogo, ONGs e pesquisadores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do Nefau (Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas).

Manejo antes do período crítico

De acordo com dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o estado registrou uma queda de 61% nos focos de calor entre 1º de janeiro e 9 de abril. Em 2024, foram contabilizados 870 pontos nesse período, enquanto em 2025 o número caiu para 337. O pior cenário foi registrado em 2020, com 1.231 focos no mesmo intervalo de tempo.

O professor e doutor em Biologia da UFMS, Geraldo Damasceno Júnior, coordenador do Nefau, explica a escolha do período para a realização da ação, mesmo fora da estação crítica de incêndios — geralmente concentrada entre setembro e novembro.

“Realizar essas ações preventivas antes do período crítico nos permite reduzir significativamente os riscos. O uso controlado do fogo, aliado a medidas educativas, aumenta as chances de evitarmos grandes catástrofes dentro do parque”, destaca.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, reforça a importância estratégica da ação: “A queima prescrita é essencial no manejo do fogo e na preservação do Pantanal. Ao realizá-la de forma controlada e com base em critérios técnicos, conseguimos reduzir impactos ambientais e evitar incêndios de grandes proporções”.

OCB e Famasul doam para o Fundo Clima

Os trabalhos do gabinete itinerante do Governo de Mato Grosso do Sul na Expogrande 2025, ontem (10), contribuíram para a preservação do Pantanal. Durante o evento, a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e a Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) repassaram ao Fundo Clima Pantanal o montante de R$ 100 mil cada.

“Agradeço pela confiança no modelo proposto. Estamos transformando uma agenda global, de meio ambiente, em ativo econômico”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

A quantia se soma aos R$ 40 milhões em recursos estaduais já aplicados ao fundo, quando o mesmo foi criado para fomentar a preservação do bioma pantaneiro. O dinheiro ali alocado vai ser usado para ações de conservação, como o pagamento do PSA (Programa de Pagamento por Serviços Ambientais) Bioma Pantanal.

Por Inez Nazira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram

Leia mais