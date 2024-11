Operação Enem 2024 – Concessionária de energia reforça equipes para atuação em Mato Grosso do Sul

Nos dias 3 e 10 de novembro, pouco mais de 51 mil estudantes de Mato Grosso do Sul devem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2024. E para garantir a disponibilidade de energia, a Energisa MS preparou um plano de atuação especial para garantir o fornecimento de energia nas instituições de ensino que devem aplicar o exame no estado.

O plano de atuação da concessionária durante a realização do exame conta com reforço das equipes operacionais, além da priorização das áreas mapeadas com colégios e instituições de ensino onde as provas serão aplicadas.

“Tudo será monitorado em tempo real pelos operadores do Centro de Operação Integrado da Energisa, de onde é possível acompanhar os detalhes do sistema elétrico do estado, estabelecer o contato direto e ágil com os eletricistas nas ruas e canais de atendimento da empresa para os atendimentos necessários”, explica o gerente de Operações da Energisa Mato Grosso do Sul, Helier Fioravante.

Cuidado especial em período chuvoso

Nos próximos dias, entre hoje (1º/11) e domingo (3/11) – primeiro dia do Enem, a previsão das condições meteorológicas no estado é de instabilidade com aumento de nebulosidade, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento que podem chegar a mais de 60km/h em algumas regiões e, pontualmente, queda de granizo. São esperados acumulados significativos de chuva com valores que podem ficar acima de 30 mm em um mesmo dia. Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec MS).

Em condições climáticas adversas, a rede elétrica pode ser atingida por árvores, galhos e outros objetos lançados pelos ventos fortes, além de descargas atmosféricas que costumam acompanhar as chuvas. “Por isso, reforçamos a atuação de nossas equipes e nos preparamos para realizar os atendimentos emergenciais da maneira segura e mais ágil possível”, explica o coordenador do Centro de Operação Integrado, Marcelo Santana.

Com informações da Energisa

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram