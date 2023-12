Oficina Bolha de Sabão capacita Clube de Mães no bairro Pioneiros

A coordenação de Responsabilidade Social da Águas Guariroba realizou nesta quinta-feira (14) a Oficina Bolha de Sabão, para moradores da região do bairro Pioneiros. A capacitação foi realizada a sede do Clube de Mães do Pioneiros e integra as ações do projeto De Olho no Óleo que tem como principal objetivo conscientizar a população sobre o descarte correto do óleo de cozinha.

Ao todo 10 moradoras participaram da oficina que promoveu ações como o reaproveitamento de óleo de cozinha para a produção de sabão e produtos de limpeza. Durante o curso é apresentado o processo de manuseio e produção de sabão e detergente artesanal, com a utilização de óleo de cozinha.

Para a coordenadora de Responsabilidade Social da concessionária, Bia Rodrigues, um dos principais destaque da capacitação está no reuso sustentável do óleo de cozinha com a transformação em sabão em pó, líquido, sabonetes e produtos de limpeza em geral, capacitando cada participante em um programa de geração de renda voltado a sustentabilidade e conscientização ambiental.

“O objetivo foi trazer a capacitação acompanhada da oficina e do debate em não deixar que esse óleo seja jogado na rede de esgoto, o que ocasiona entupimento da rede e poluição na hora do descarte. A proposta é realizar em 2023 cerca de uma oficina por mês em diversos bairros da capital”, explica Bia Rodrigues.

A presidente do Clube de Mães do Pioneiros, Vera Lúcia destacou a parceria com a Águas Guariroba na realização de capacitações que estimulem também a conscientização ambiental através da sustentabilidade.

“É muito gratificante receber esta capacitação em parceria com a Águas Guariroba por ampliar o âmbito da sustentabilidade, de conscientizar sobre a poluição das redes de esgoto. A Oficina Bolha de Sabão é uma iniciativa importante por trazer para as famílias um curso que contribui diretamente para a geração de renda”, destaca Vera.