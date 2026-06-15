Obras na BR-163 exigem atenção de motoristas em trechos de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem redobrar a atenção nesta segunda-feira (15). Equipes da Motiva Pantanal realizam obras de ampliação da capacidade viária e serviços de conservação em diversos pontos da rodovia, com intervenções que podem provocar alterações temporárias no tráfego.

Segundo a concessionária responsável pela administração da rodovia, os trabalhos fazem parte de um programa contínuo de investimentos voltado à melhoria das condições de tráfego e ao aumento da segurança dos usuários. As ações incluem duplicação de pistas, recuperação de pavimento, revitalização da sinalização horizontal e limpeza dos sistemas de drenagem.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas, alguns segmentos operam com desvios temporários ou no sistema de pare-e-siga, em que o fluxo de veículos é alternado em apenas uma faixa. A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização provisória e reduzirem a velocidade nos locais em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente.

Os pontos com desvio de tráfego estão localizados em:

– Douradina, entre os quilômetros 287 e 284;

– Dourados, entre os quilômetros 281 e 252, 267 e 263, além do trecho entre os quilômetros 243 e 241;

– Itaquiraí, entre os quilômetros 108 e 103.

Já os trechos que operam no sistema de pare-e-siga ficam em:

– Sonora (km 836 ao 834),

– Pedro Gomes/Coxim (km 781 ao 778),

– Rio Verde de Mato Grosso (km 709 ao 706 e km 656 ao 655),

– Bandeirantes (km 578 ao 577),

– Campo Grande (km 500 ao 499),

– Rio Brilhante (km 349 ao 346),

– Douradina (km 284),

– Caarapó (km 215 ao 212)

– Juti (km 183 ao 180 e km 173 ao 171).

A concessionária informa que o cronograma poderá sofrer alterações ao longo do dia. Os usuários podem acompanhar as atualizações sobre as condições de tráfego e as obras pelo site da Motiva Pantanal ou pelo telefone 0800 648 0163, que também atende via WhatsApp.

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