Obras na BR-163 exigem atenção de motoristas em trechos de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

Foto: divulgação/Motiva Pantanal
Foto: divulgação/Motiva Pantanal

Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem redobrar a atenção nesta segunda-feira (15). Equipes da Motiva Pantanal realizam obras de ampliação da capacidade viária e serviços de conservação em diversos pontos da rodovia, com intervenções que podem provocar alterações temporárias no tráfego.

Segundo a concessionária responsável pela administração da rodovia, os trabalhos fazem parte de um programa contínuo de investimentos voltado à melhoria das condições de tráfego e ao aumento da segurança dos usuários. As ações incluem duplicação de pistas, recuperação de pavimento, revitalização da sinalização horizontal e limpeza dos sistemas de drenagem.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas, alguns segmentos operam com desvios temporários ou no sistema de pare-e-siga, em que o fluxo de veículos é alternado em apenas uma faixa. A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização provisória e reduzirem a velocidade nos locais em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente.

Os pontos com desvio de tráfego estão localizados em:

Douradina, entre os quilômetros 287 e 284;

Dourados, entre os quilômetros 281 e 252, 267 e 263, além do trecho entre os quilômetros 243 e 241;

Itaquiraí, entre os quilômetros 108 e 103.

Já os trechos que operam no sistema de pare-e-siga ficam em:

Sonora (km 836 ao 834),

Pedro Gomes/Coxim (km 781 ao 778),

Rio Verde de Mato Grosso (km 709 ao 706 e km 656 ao 655),

Bandeirantes (km 578 ao 577),

Campo Grande (km 500 ao 499),

Rio Brilhante (km 349 ao 346),

Douradina (km 284),

Caarapó (km 215 ao 212)

Juti (km 183 ao 180 e km 173 ao 171).

A concessionária informa que o cronograma poderá sofrer alterações ao longo do dia. Os usuários podem acompanhar as atualizações sobre as condições de tráfego e as obras pelo site da Motiva Pantanal ou pelo telefone 0800 648 0163, que também atende via WhatsApp.

 

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